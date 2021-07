Merckx: Pogačar? Tour bi lahko osvojil več kot petkrat

Eddy Merckx, sicer petkratni zmagovalec Toura, je v Libournu gostoval predvsem zaradi morebitne rekordne etapne zmage Britanca Marka Cavendisha. S sprinterjem z otoka Man si namreč trenutno deli rekord 34 etapnih zmag na Touru, Cavendish pa bo imel priložnost, da na Elizejskih poljanah v nedeljo najboljšo znamko izboljša. Vseeno pa je v izjavah Merckx pohvalil Tadeja Pogačarja, ki ga je označil za "novega kanibala", vzdevek, ki ga je tudi sam prejel po zares neusmiljenem dirkanju in neomajni želji po zmagah ob koncu šestdesetih in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z originalnim "kanibalom", Merckxom, pa v tem desetletju primerjajo prav 22-letnika s Klanca pri Komendi. "V njem vidim 'novega kanibala'. Doslej je že osvojil en Tour in če bo vse potekalo normalno, bo imel kmalu ob svojem imenu drugega," je cyclingnews.com povzel izjavo slovitega Belgijca. Slednji je sicer kar 11-krat osvojil tritedenske pentlje, od tega petkrat Giro in enkrat Vuelto. Skupaj je v profesionalni karieri zbral kar 283 zmag. "Pogačar je izjemno močan. V njem v prihodnosti vidim serijskega zmagovalca dirke po Franciji. Če se ne bo zgodilo kaj neobičajnega, bi lahko Tour dobil več kot petkrat," je še dodal Merckx.