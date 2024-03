Merjasec Bruno, 'svojevrsten izziv' in pokali, ki ostajajo doma

"Pokal ostaja doma!" Besede, ki sta jim sledila bučen aplavz in navdušeno vzklikanje ob razglasitvi zmagovalcev MAHLE 7. Eco Rallyja. Že drugo leto zapored je namreč naslov prvakov obranila domača posadka. Franku Špacapanu in Sebastjanu Kobalu zmage ni mogla odnesti niti mokra in spolzka cesta. Kljub hudi konkurenci sta se na stopničke povzpela tolikokrat (nagrade za posamezne kategorije), da se je voditelj podelitve Vlado Krivec naposled pošalil kar z besedami: "Ne morete ugotoviti, kdo bo dobil naslednjo nagrado!"

Sedem slovenskih posadk in šest tujih (češka, italijansko-poljska, španska, nizozemsko-nemška, bolgarska in italijanska) je v dveh dneh dirke skupaj prevozilo 425 kilometrov. Prvi dan jih je trasa vodila čez Kras in vse do Vipavske doline, drugi dan pa proti severu Primorske – v Italijo, Goriška brda ter nato po Soški dolini.

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Rally Nova Gorica

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc



















Georgi Pavlov, Kalin Dedikov, Sebastjan Kobal, Franko Špacapan, Artur Prusak, Guido Guerrini (od leve proti desni) icon-picture-layer-2 1 / 11

Po prvem dnevu je suvereno vodila češka posadka (voznik Michal Zdarsky, sovoznik Jakub Nabelek), ki je sicer tudi startala s številko 1. Tesno za ovratnik pa jima je dihal italijansko-poljski tandem z merjascem Brunom. Maskota, ki je očitno Guidu Guerriniju in Arturju Prusaku prinesla srečo. "Med mano in Zdarskym je razlika v le eni točki. V generalnem pokalu je on prvi, jaz pa drugi. Vendar se lahko obrne," je dejal še pred začetkom dirke. In tako se je tudi zgodilo. Čeprav sta Guerrini in Prusak po prvem dnevu dirke padla na četrto mesto, se jima je dan pozneje nasmehnila sreča. Svoje napake sta popravila, v kategoriji porabe sta celo slavila, medtem pa sta Čeha naredila nekaj usodnih napak, ki so ju stale stopničk. 'Ne morete ugotoviti, kdo bo prejel naslednjo nagrado!' Trasa je sicer več preglavic povzročila tudi domačim posadkam. A ne Franku Špacapanu in Sebastjanu Kobalu, ki sta suvereno odpeljala oba dneva dirke. "Prvi dan je bil sicer nekoliko slabši, končala sva na tretjem mestu. Vendar pa sva drugi dan rezultat popravila," je tik pred podelitvijo pokalov, ko so ekipe čakale na uradne rezultate dirke, povedal Špacapan. Vendar njun lov na vnovično zmago zagotovo ni bil lahek. V dveh dneh so morali namreč tekmovalci dolge kilometre prevoziti s čim manj napakami in s čim manjšo porabo. Da je bila naloga še težja, je del dirke letos potekal tudi ponoči, dirkačem pa ni prizaneslo niti vreme.

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Ervin Kordič Rojc

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja

icon-expand FOTO: Miloš Ferfolja























Dva dni dirke na MAHLE 7. Eco Rally icon-picture-layer-2 1 / 13

"Vreme ni bilo najboljše – začeli in končali smo z dežjem. Vmes je bilo tudi veliko spolzkih cest. Letošnja posebnost pa je bila tudi nočna dirka," je poudaril voznik zmagovalec, ki pravi, da je bilo slednje "svojevrsten izziv" tako zanj kot za sovoznika. "Naredili smo nekaj manjših napak, ki pa se na srečo niso močno izrazile," je dodal. No, na koncu sta Špacapan in Kobal s seboj odnesla veliko večino pokalov, udeleženci pa so ju praktično več videli na stopničkah kot pred njimi. Celo povezovalec podelitve Vlado Krivec se je vmes pošalil z besedami: "Ne morete ugotoviti, kdo bo prejel naslednjo nagrado!" Slovenski tandem je namreč slavil tako v generalni razvrstitvi za pokal FIA Bridgestone Eco Rally kot za državno prvenstvo, pa tudi v številnih podkategorijah. Prvi eko reli za Roka Turka A nekaj pokalov sta Špacapan in Kobal vseeno pustila tudi za ostale tekmovalce. Na drugo mesto tekmovanja za pokal FIA Bridgestone Eco Rally se je uspela prebiti bolgarska ekipa (Kalin Dedikov in Georgi Pavlov), na tretje pa Guerrini in Prusak.