Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Merlier do tretje zmage na Scheldeprijsu, Eržen s časom zmagovalca peti

Bruselj, 08. 04. 2026 18.08 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tim Merlier

Belgijec Tim Merlier je zmagovalec 114. enodnevne dirke Scheldeprijs. Kolesar ekipe Soudal Quick Step je na 205 kilometrov dolgi ravninski preizkušnji med Terneuznom in Schotnom slavil po ciljnem sprintu, v katerem se je s petim mestom in s časom zmagovalca izkazal tudi eden od štirih Slovencev na dirki Žak Eržen (Bahrain Victorious).

Žak Eržen
FOTO: Profimedia

Na tej belgijski dirki s klasifikacijo 1. Pro, ki je deloma imela tudi tlakovane odseke, je dolgo bežala šesterica kolesarjev, imela tudi nekaj manj kot tri minute prednosti, polovica te šesterice pa je dodatno napadla 39 km pred ciljem, a takrat je bila blizu tudi že glavnina, ki je kmalu ujela prve tri ubežnike. Preostali trije so še naprej bežali, a bili ves čas "na dosegu" glavnine, v kateri je v zadnjih kilometrih prišlo do nekaj padcev. Ta je vseeno pravočasno, 3,4 km pred ciljem, ujela preostale ubežnike, začeli pa so se boji za dobre sprinterske položaje.

V sprintu pa se je spet najbolj izkazal Tim Merlier, ki je tako na tej dirki slavil tretjič zapovrstjo, sicer pa vpisal svojo 67. zmago. Drugi je bil Čeh Pavel Bittner (Picnic), tretji Francoz Emilien Jeanniere (TotalEnergies), četrti Srb Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), peti pa 20-letni Žak Eržen. S tem je vpisal svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.

Tim Merlier
FOTO: Profimedia

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je bil z osmimi sekundami zaostanka 33., Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali) je ciljno črto prečkal 1:03 minute za zmagovalcem in bil 70., Luka Mezgec (Jayco AlUla) pa dirke ni končal. V letih 2023 in 2021 je na tej dirki, ki jo je največkrat, petkrat, dobil Nemec Marcel Kittel, slavil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin), ki je bil tokrat osmi.

enodnevna dirka Scheldeprijs tim merlier žak eržen
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677