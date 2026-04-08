Merlier do tretje zmage na Scheldeprijsu, Eržen s časom zmagovalca peti

Na tej belgijski dirki s klasifikacijo 1. Pro, ki je deloma imela tudi tlakovane odseke, je dolgo bežala šesterica kolesarjev, imela tudi nekaj manj kot tri minute prednosti, polovica te šesterice pa je dodatno napadla 39 km pred ciljem, a takrat je bila blizu tudi že glavnina, ki je kmalu ujela prve tri ubežnike. Preostali trije so še naprej bežali, a bili ves čas "na dosegu" glavnine, v kateri je v zadnjih kilometrih prišlo do nekaj padcev. Ta je vseeno pravočasno, 3,4 km pred ciljem, ujela preostale ubežnike, začeli pa so se boji za dobre sprinterske položaje.

V sprintu pa se je spet najbolj izkazal Tim Merlier, ki je tako na tej dirki slavil tretjič zapovrstjo, sicer pa vpisal svojo 67. zmago. Drugi je bil Čeh Pavel Bittner (Picnic), tretji Francoz Emilien Jeanniere (TotalEnergies), četrti Srb Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), peti pa 20-letni Žak Eržen. S tem je vpisal svojo najboljšo uvrstitev v sezoni.