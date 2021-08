Merlier dobil uvod Beneluksa, Mohorič 14.

Karavano je sicer bočni veter na severu Nizozemske razdelil v več skupin, v prvi je bilo 30 kolesarjev, na koncu pa je belgijski sprinter Tim Merlier prvi prečkal ciljno črto. V tej skupini je bil tudi slovenski predstavnik Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je etapo končal na 14. mestu.

Eden favoritov, Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), je 30 kilometrov pred ciljem imel težave s kolesom in je zaostal skoraj minuto v skupini, v kateri sta bila med drugimi tudi Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) in Belgijec Greg Van Avermaet (AG2R Citroen). Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) je zaostal skoraj dve minuti in pol.