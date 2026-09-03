'Mešana moško-ženska tekma bi bila zagotovo zanimiva'

Slovenska šampionka je tekmovalno plezanje v letošnji sezoni za nekaj časa postavila na stranski tir. Junija je zaradi te odločitve dosegla nov mejnik v plezanju v naravnih skalah. Z vzponom v smeri Bibliographie, ki ima težavnostno oceno 9b+, je postala prva ženska, ki ji je to uspelo. Po zgodovinskem uspehu je sledil še en mejnik, v Innsbrucku je dosegla že svojo 50. zmago na tekmah svetovnega pokala. Na domači tekmi v Kopru bo lovila že četrto zaporedno zmago.

"Rada imam domače navijače. Gre za obojestransko naklonjenost, lahko jim veliko dam, ampak tudi oni meni dajo veliko. Ko slišiš to navijanje, je drugače kot v tujini, zato lahko plezam bolje in si želim pokazati svojo najboljšo formo," je pred spektaklom v Kopru dejala Garnbret.

Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie FOTO: Red Bull Content Pool

Olimpijska prvakinja iz Tokia in Pariza trenira skupaj s španskim plezalcem Albertom Ginesom Lopezom, ki je tako kot Garnbretova olimpijski prvak iz Tokija. "Alberto se je preselil v Slovenijo in zdaj že dva meseca trenira z mano, kar je super," je potrdila Garnbret. "Imava veliko skupnega, deliva si podobno miselnost, je tako motiviran, kot sem sama, iz dneva v dan želi napredovati in izboljšati svoje plezanje. Takšno osebo je dobro imeti ob sebi, to, da je moški, pa je le še plus, saj bom zato dolgoročno boljša," je ob skupnih treningih prepričana Garnbret.

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Slovenska šampionka je prepričana v to, da lahko ženske brez težav plezajo iste smeri kot moški, zato ne nasprotuje zamisli o skupnih mešanih tekmah, kjer bi se v istih smereh pomerila oba spola. "To bi bilo zanimivo, ampak jaz sem še zmeraj ženska in najraje tekmujem z ženskami. Vedno rečem, treniraj z moškimi, tekmuj pa z ženskami," je dejala Garnbret.

Janja Garnbret FOTO: Profimeda