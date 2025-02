Večji od NFL-a? Messijev prihod najbolj všečkana vsebina, sprožila številne razprave

Prisotnost Lionela Messija na 59. Super bowlu je podžgala debato o tem, kdo je bolj popularen. Nogometaš sam ali ameriški nogomet kot šport. Nekateri so prepričani, da Messijev vpliv in popularnost sežeta veliko dlje kot pa tisti, ki ga pričara ameriški nogomet. Kljub nekoliko presenetljivi in zasluženi zmagi Philadelphie nad Chiefsi je objava, katere del je bil nogometaš, močno presegla doseg na družbenih omrežjih. Po tem, ko se je veliko časa ugibalo o tem, kdo je najboljši nogometaš na tem planetu (Messi ali Ronaldo ), imajo oboževalci sedaj novo vprašanje, na katerega nestrpno iščejo odgovor.

Njegovi najzvestejši privrženci so celo prepričani, da je Messi najboljši vseh časov in večji od celotne organizacije NFL. No, sicer temu res prikimavajo številke, toda stvari zagotovo niso tako enostranske. Messi se je dogodka udeležil v družbi svojih sinov ter soigralcev Luisa Suareza, Sergia Busquetsa in Jordija Albe. Argentinec je zagotovo najbolj slaven in vpliven športnik v Ameriki, ki ima preko 500 milijonov sledilcev samo na Instagramu. "On je večji od tega športa," so se glasili nekateri zapisi spodaj. "Najpomembnejša oseba na celotnem dogodku," so bili ponosni drugi. Ne glede na vse je nogometaš tisti večer izjemno užival.