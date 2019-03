Meteor nad Los Angelesom? Ne, to so leteči možje!

Trije akrobatski letalci, Jon Devore, Mike Swansonin Andy Farrington so pred nekaj urami pošteno prestrašili prebivalce Los Angelesa, potem ko so se z višine 1220 metrov spustili s helikopterja v znamenitih Red Bullovih 'wingsuitih'. Prizor na nočnem nebu je namreč na prvi pogled spominjal na kakšen prizor iz filma, ko proti mestu letijo meteorji. Seveda ni šlo za meteorje, ampak zgolj za tri 'leteče može', ki so bili opremljeni tudi z napravo, ki umetno proizvaja iskre in prav zaradi tega je izgledalo, kot da proti mestu letijo meteorji. Omenjeni 'letalci' so se sicer za podvig odločili s posebnim razlogom. Želeli so proslaviti tretjo super luno v letu 2019, ki je na spektakularen način obsijala zahodno obalo Združenih držav Amerike. Želeli so namreč preusmeriti pozornost ljudi proti nebu, da bi si vsi vzeli čas in ogledali čudo narave, ki je super luna.