Izjemen dosežek Metke Lobnik na evropskem prvenstvu v judu

V uvodu v dvoboj je bila Metka Lobnik aktivnejša in bila po več poskusih, tudi v parterju, po minuti in pol nagrajena z metom za juko. To je tekmico prisililo v aktivnejši judo. Tekma pa se je hitro končala, saj se je Aleksandra Babinceva odločila za nedovoljen poskus meta z vzvodom, pri čemer bi Slovenko lahko huje poškodovala. Diskvalificirali so jo po pregledu sodniškega posnetka.

Slovenski judo se s tem veseli že 56. kolajne na evropskih prvenstvih, 54. posamične. Tekmovalka Apolona, ki je lani prav v Tbilisiju dosegla prvo zmago na grand slamu, je bila prepričljiva v uvodu tekmovanja.