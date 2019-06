Mezgec bo izpustil Tour, Valverde napovedal upokojitev pri 41 letih

Avstralska kolesarska ekipa Mitchelton-Scott je razkrila imena osmih kolesarjev za julijsko dirko po Franciji. Po napornem mesecu je pričakovano brez nastopa na Touru ostal slovenski sprinter Luka Mezgec. Udarna kolesarja moštva na drugi tritedenski dirki sezone bosta britanska dvojčka Adam (kapetan moštva) in Simon Yates.

Mezgec bo v nedeljo nastopil na državnem prvenstvu v Radovljici, to pa bo njegov 22. start od 24. maja. Že na dirki po Sloveniji, na kateri je osvojil rdečo majico najboljšega po točkah, je povedal, da bi si bolj želel počitka in priprav na dirkah po Poljski in Španiji, ki ga čakata kasneje.

V ekipi Mitchelton-Scotta za Tour so dvojčka Yates, Avstralci Luke Durbridge, Jack Haig in Michael Hepburn, Južnoafričan Daryl Impey, Danec Chris Juul Jensen in Italijan Matteo Trentin.