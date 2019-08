Luka Mezgec dobil peto etapo dirke po Poljski

Luka Mezgec tokrat za zmago ni ugnal vseh sprinterskih asov, nekateri med njimi so namreč na razgibani progi odpadli že pred sprintom, ampak 56 tekmovalcev, ki so v cilj prišli v prvi skupini. V tej je bil tudi Matej Mohorič(Bahrain Merida), ki je zasedel 21. mesto.

V skupnem seštevku je Mezgec napredoval na drugo mesto, za vodilnimPascalom Ackermannom zaostaja štiri sekunde. Mohorič je z zaostankom 20 sekund peti.

V etapi, pred katero so se kolesarji ekipe Lotto-Soudal odločili, da kljub smrti njihovega člana Bjorga Lambrechta nastopijo, jeJan Tratnik zasedel 93. mesto, zaostal je dve minuti in dve sekundi, 15 sekund počasnejši je bil Simon Špilak, Luka Pibernik in Domen Novak pa sta zaostala sedem minut in 27 sekund.