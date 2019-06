Mezgec pokazal sprintersko moč in dobil drugo etapo dirke Po Sloveniji

Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki je poskrbel za 52. slovensko etapno zmago na dirki po Sloveniji, je bil v dolgem sprintu daleč najmočnejši. Mezgec je z zmago na drugi etapi prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku in si nadel zeleno majico. Drugi je v skupnem seštevku je še en Slovenec, in sicer Grega Bole (Bahrain Merida). Na tretjem mestu je Italijan Andrea Vendrame (Androni Giocattoli - Sidermec), četrti pa je njegov rojak in eden od glavnih favoritov za končno zmago Diego Ulisi (UAE Team Emirates), peti pa je Belgijec Ben Hermans (Israel Cycling Academy). Tadej Pogačar je z desetimi sekundami zaostanka 8, Jan Polanc pa z enakim zaostanek zaseda 10. mesto.

Sicer pa so dobršen del etape bežali Slovenca Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic) in David Per (Adria Mobil) ter Italijan Lorenzo Fortunato, ki pa so beg končali pred vzponom na Svetino. Prav na tem pa se je v ospredju izoblikovala skupina petih kolesarjev, v kateri so bili Rus Aleksander Vlasov (Gazprom-Rusvelo), Kolumbijec Esteban Chaves (Michelton-Scott), Italijan Diego Ulissi (UAE Emirates), Belgijec Ben Hermans (Israel) in Italijan Giovanni Visconti (Neri Sottoli). Tem ni mogel slediti Tadej Pogačar (UAE Emirates), pred spustom je izgubil približno pol minute, toliko pa so zaostajali tudi Mezgec, Bole in Jan Polanc (UAE Emirates).

Ko je že kazalo, da bo o zmagi odločala vodilna peterica, pa jo je skupina s slovenskimi kolesarji le nekaj sto metrov pred ciljem ujela. Ob Mezgecu in Boletu je med deseterico končal še Pogačar, ki je bil deveti. Polanc je bil 12.