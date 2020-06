Mezgec se dogovarja z ekipami za naslednjo sezono

31-letnik je dejal, da so pogovori z moštvi in tudi z dosedanjo ekipo že v teku. Kar se tiče položaja v ekipi Mitchelton - Scott, je Luka Mezgecdejal, da o propadlem dogovoru med lastnikom in novim sponzorjem moštva, s katerim bi se moštvo preimenovalo v Manuela Fundacion, ni novosti.

"Zaenkrat ne morem kaj povedati. Veliko več, kot so zapisali v tujih medijih, tudi mi nismo dobili. Imamo pa potrditev lastnika ekipe, Gerryja Ryana, da bo to sezono izpeljal do konca in da je pripravljen v istem finančnem okvirju financirati tudi naslednjo," je v pogovoru razkril odlični sprinter, ki je dejal, da se kljub menjavi imena in sponzorstva počuti varno.

Še posebej, ker ima zagotovila, da bo ob nadaljnjem financiranju moštva s strani avstralskega lastnika prejel podaljšanje pogodbe za sezono 2021.

"Klub se je zavezal, da bodo kolesarjem podaljšali pogodbe, če bodo šli z isto zgodbo in istim proračunom naprej. Zato tega pritiska glede podaljšanja pogodbe ne čutim večjega kot sicer. Moj menedžer se je ob tem dogovarjal z ekipami, a nič ni odločenega. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost,"je dodal Mezgec.

V tej sezoni ga najprej julija čakajo dolgotrajne višinske priprave, ki jih bo opravil samostojno v Livignu v Italiji, medtem ko bodo deli ekipe na višinskih pripravah v Andori in Sierri Nevadi.

"Program sezone je še zelo neurejen. Lahko povem, da začnem z dirko po Poljski. Julija sledi cel mesec višinskih priprav, da najdem približek top forme. Nato pa upam, da bom z vsako dirko za kakšen odstotek bolje pripravljen," je sklenil Mezgec.