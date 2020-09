Mezgec ugnal sprinterje, a zamudil priložnost: Ko si drugi, si prvi poraženec

"Zelo težka, hitra etapa. Bora je poskrbela za hud tempo, da so se znebili tekmecev sprinterjev. Zato je bilo za vse nas, ki smo bili tam, zelo težko. Ekipa je ponovno dobro delovala in bili smo v optimalnem položaju, spredaj, in smo imeli vse pod nadzorom," je v maternem jeziku zahtevno etapo za organizatorje Toura pokomentiral Primož Roglič .

Pričakoval lažjo etapo

"Da, mislil sem, da bo danes lažja etapa, ampak smo šli na polno ves čas. No, vsaj ni trajalo tako dolgo, tudi naša ekipa v tem primeru ni toliko delala v ospredju. Ampak to je Tour de France in še en težek dan je za nami," je dejal malce presenečeni Roglič.

Drugačne načrte v 14. etapi sta imeli predvsem dve moštvi, Bora-Hansgrohe si je želela zaplesti boj za zeleno majico najboljšega sprinterja, poljski CCC pa je z olimpijskim prvakom Belgijcem Gregom van Avermaetomin Matteom Trentinomželel priti do etapne zmage. Sprinterji, ki se bolje znajdejo navkreber, med njimi tudi Mezgec, so na prvem vzponu druge kategorije izkoristili težave nekaterih drugih sprinterjev, med njimi tudi nosilca zelene majice, Irca Sama Bennetta(Deceuninck-Quick-step), ter si nabrali minuto prednosti. Avstralec Caleb Ewan(Lotto Soudal), ki je bil v etapi zadnji, je takrat zaostajal še nekaj minut več.

Mezgec: To je bila super priložnost

Slabih 80 kilometrov pred ciljem etape so se zasledovalci vdali, Slovak Peter Sagan, ki je bil na koncu četrti, pa se je s tem približal Bennettu v razvrstitvi za zeleno majico, kjer zaostaja še 43 točk. V sprintu pa je moral tudi izjemni Slovak priznati premoč Mezgecu in Italijanu Simoneju Consonniju(Cofidis), a kaj ko so vsi trije prepozno pokrili napad Soerena Kragha Andersena, ki je slavil še drugo etapno zmago za ekipo Sunweba na letošnjem Touru.

"Res je grenak priokus, saj je bila to super priložnost. Na vrhu smo se ustavili, ko je ušel kolesar Sunweba, ampak na žalost naših kolesarjev ni bilo zraven, da bi pokrili napad in narekovali tempo," je za TV Slovenijatakoj po etapi dejal nekoliko razočarani Mezgec. "Škoda. Ko si drugi, si prvi poraženec,"je razlagal 32-letnik, ki je bil v zahtevnem zaključku in nato v sprintu izjemno močan. "Tehnični in zahtevni zaključki so mi všeč, je malo več kaosa,"je dodal član Mitchelton-Scotta, ki je bil za razliko od nekaterih favoritov prepričan, kaj sledi v današnji etapi.

"Vsi smo vedeli, kaj bo ekipa Bora-Hansgrohe naredila na prvem klancu. Sam sem bil ves čas brez težav zraven. Moštveni kolegi so hranili moči za finale, tudi sam sem bil zraven, ko so napadali, ampak eden nam je na koncu ušel," je lepo priložnost kljub izvrstnemu rezultatu objokoval Mezgec. Uspeha svojega rojaka se je razveselil tudi Pogačar, ki je ob tem poudaril dejstvo, da so varno preživeli še eno zahtevno etapo.

Pogačar že gleda proti goram

"Svežine mi ravno ni ostalo, ampak ja ... Super je imeti še en dan več belo majico, jutri gremo v zelo težko etapo in poskusili se bomo čim bolje regenerirati,"je za 24URv cilju povedal Pogačar."To je bil kar težek dan, na koncu je bilo kar stresno, ampak počutil sem se v redu. Zadovoljen sem, da sem prišel varno do cilja. Vesel sem tudi za Luko, škoda ker je bil v ospredju Kragh Andersen. Ampak za nas je bil to dober dan,"je za TV Slovenija še dejal kolesar s Klanca pri Komendi, ki je v etapi osvojil 12. mesto. Tako mladi slovenski zvezdnik kot njegov devet let starejši rojak, ki je bil 29., za nedeljo napovedujeta nov zanimiv dan v gorah, tokrat v Alpah.

"Koliko lahko na takšnih etapah prihranim moči? Nič kaj prida, sploh danes ... Dvesto kilometrov, in to dvesto zelo hitrih kilometrov, ni bilo veliko ravnine, kar nekaj klancev. Bomo videli. Na koncu je za vse nas, ki dirkamo za generalno (skupni seštevek, op. a.), isto. Jutri bomo videli, koliko je še ostalo v nogah,"je za našo televizijo v Lyonu povedal Roglič. "Za nami je težek dan, jutri pa bo ponovno akcija," pa je dodal za TV Slovenija. Pogačar je bil prav tako kratek in jedrnat: "Obeta se zelo težka etapa in končno pridemo v Alpe."

Roglič: V največji meri bom pazil nase

Vodilni v skupnem seštevku je moral še odgovoriti, na koga bo pazil v nedeljski gorski etapi.

"Pazil bom na vsakega, ampak v največji meri nase. To je edino, na kar lahko vplivam. Z ekipo se bomo skušali kar najbolje odrezati, in se že veselimo naslednje etape," je zaključil Roglič.

Naslednja, 15. etapa Toura od Lyona do vrha na Grand Colombierju (174,5 km) bo na las podobna tisti, ki jo je na dirki po departmaju Ain dobil prav 30-letni član Jumbo-Visme. Le da v prvi polovici avgusta na dirki ni bilo Pogačarja, ki bo skušal znova napasti favorite. Kot pravzaprav v vsaki letošnji zahtevni etapi.