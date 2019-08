Mezgec v Katovicah pokoril vso sprintersko elito

Slovenski kolesar Luka Mezgec je po skoraj petih letih spet dobil etapo dirke svetovne serije. Najhitrejši je bil v sprintu druge etape dirke po Poljski, v katerem je premagal take ase, kot so Kolumbijec Fernando Gaviria, Nemec Pascal Ackermann, Nizozemec Danny Vanm Poppel in druge. Z zmago se je v skupnem seštevku prebil na tretje mesto.

Luka Mezgec FOTO: Damjan Žibert Za vodilnim Ackermannom zaostaja štiri, za Gavirio pa dve sekundi. Mezgec je zabeležil 18. zmago v karieri in drugo letošnjo, najhitrejši je že bil v etapi dirke po Sloveniji. Njegov uspeh je dopolnil Matej Mohorič, zasedel je deveto mesto, skupno je z zaostankom 13 sekund šesti.