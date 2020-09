Mezgec: Z nekaj sreče in pravo linijo v sprintu se da v Parizu zmagati

Vsekakor uvrstitve, s katerimi je lahko 32-letniLuka Mezgec zadovoljen, čeprav je bilo znova nekaj grenkega priokusa. Kot se je izrazil po štirinajsti etapi, ko je dejal: "Ko si drugi, si prvi poraženec. Nimamo kaj, spet sem bil drugi. Etapa je bila super intenzivna. Na koncu je bila borba. Z malo sreče bi bil spredaj, ampak je Soren Kragh Andersen spet v pravem trenutku skočil," je etapo pokomentiral Mezgec, ki na Touru nastopa prvič. "Vsi smo se le pogledali, on pa je šel. Je pa res, da moraš imeti v teh zadnjih 20 kilometrih za kaj takega tudi noge. Tri ekipe smo imele po dva kolesarja, ampak ga nismo več ujeli," je razlagal odlični sprinter, ki se je v karieri podpisal pod 19 zmag. "Danes je bilo malo bolj zahtevno od pričakovanj. Že od starta je letelo na polno, kolesarili smo 60 km/h. Vsi smo pričakovali, da bo tukaj v cilju bolj kontroliran sprint, da bo skupina skupaj prišla do sem, ampak 30 kilometrov pred ciljem so se začeli vrstiti napadi," je dodal kolesar moštva Mitchelton-Scott, ki je izbral pravi trenutek za prvi napad. Da bi sledil Dancu, ni imel moči. "Sledil sem le enemu napadu in šel na vse ali nič, ker so bili v skupini pravi kolesarji. Ujeli smo priključek, ostalo nas je 12 in potem se je začela nova igra. Bili smo na ničli 30 kilometrov do cilja. Najprej je napadel Matteo Trentin, njemu smo še sledili, ko je napadel Kragh Andersen, pa ga nismo več videli," je slikovito pristavil Mezgec. V boju s tremi Belgijci in Nemcem je bil nato, potem ko se je ta skupina odlepila od Irca Sama Bennetta in Slovaka Petra Sagana, ki sta nadzorovala drug drugega, suvereno najhitrejši, četudi je šlo za dolg sprint. "Malo je bilo spet igranja na srečo za drugo mesto, vsi smo se gledali, tri ekipe smo bile po dva in računal sem na karto, da imam moštvenega kolega Jacka Bauerjain da je z mano. Potem sem skočil, ko se je od te skupine odlepilo pet kolesarjev. Potem pa znova igra na srečo za drugo mesto," je še dejal Mezgec.

Zanj in za ostale sprinterje ostaja še ena priložnost na tem Touru. In ta je tista najbolj prestižna na Elizejskih poljanah v nedeljo. "Res je to še ena lepa priložnost. V nedeljo bo pravi sprint glavnine. Favorita sta kot vedno Bennett inCaleb Ewan. Se pa da z nekaj sreče in pravo linijo v sprintu tudi zmagati," je odločno zaključil najboljši slovenski sprinter.