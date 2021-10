Mezgec: Konkurenca na račun slovenskih uspehov že zbija šale

Pred začetkom sezone na ravni svetovne serije je Luka Mezgec pri avstralskem BikeExchangu, sprejel vlogo t.i. lead-in kolesarja. Michaelu Matthewsu je skušal na kar največ dirkah omogočiti, najboljše izhodišče za ciljni sprint. Po končanem tekmovalnem letu s strani delodajalca prejema pohvale, kar ga še posebej veseli, Matthews je z njegovo pomočjo zadovoljen. A verjame, da so kot ekipa sposobni še za kaj več, s treningi je že začel, pripravljalni kampi so blizu. "To, da prihajajo klici in vprašanja iz različnih ekip na moj naslov, da jih zanima, ali še imam pogodbo za prihodnjo sezono, pomeni, da sem pustil pečat," razmišlja Kranjčan.