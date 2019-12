Mezzadri: Roger ne razume Novaka

Vselej, ko beseda nanese na odnose med najboljšimi teniškimi igralci sveta - še posebej, če gre za tako eminentni imeni tega športa, kota sta Novak Đoković in Roger Federer - se v javnosti dvigne nemalo prahu. Tako je bilo tudi z zadnjim intervjujem za Sky nekdanjega švicarskega reprezentanta Claudia Mezzadrija , v katerem je slednji razkril nekaj podrobnosti iz, kot je sam dejal, "čudnega odnosa" tega izjemnega dvojca. "Nekoč mi je Roger zaupal, da ima čuden odnos z Novakom iz enega samega razloga," je uvodoma dejal Mezzadri in nadaljeval: "Glavna težava je v tem, da Federer preprosto ne razume Đokovića. Tudi ko sta se skušala zaplesti v malce daljši pogovor, je bil epilog enak. Rogerja moti, da Novak reče eno, naredi pa nekaj povsem drugega."

'Šumi' v komunikaciji

Nekaj podobnega naj bi se nazadnje zgodilo v Chicagu, na Laver Cupu. "Najprej je Novak prosil za preložitev začetka svojega dvoboja, a že v naslednjem trenutku si je premislil in želel čimprej stopiti na igrišče. Vse skupaj se je ponovilo še pri dvoboju dvojic, čeprav je bilo s strani organizatorja določeno, da bosta dvoboj proti drugemu paru odigrala v večernem terminu," je dodal Mezzadri in zaključil: "Ko potegnem črto, je težko govoriti ravno o slabem medsebojnem odnosu Rogerja in Novaka. Dejal bi, da gre bolj za 'šume' v komunikaciji."