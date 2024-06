Mia Krampl in Luka Potočar potujeta na olimpijske igre

Krampl bo na OI odpotovala že drugič, potem ko je nastopila pred tremi leti v Tokiu, Potočar pa si je priboril zgodovinsko prvo slovensko moško uvrstitev na OI v športnem plezanju. Oba se bosta v Parizu pridružila Garnbret, ki bo avgusta branila naslov olimpijske prvakinje.

Olimpijske kvalifikacije v Budimpešti se bodo sklenile v nedeljo s finalom, ko bo tudi uradno znanih deset potnic in deset potnikov na OI. A že sedaj je jasno, da bo imela Slovenija v Parizu tri športne plezalce.

"Nekaj časa je trajalo preračunavanje točk, a so z Mednarodne zveze za športno plezanje prinesli imena in na naše veselje lahko potrdim, da sta se tako Mia Krampl kot Luka Potočar uvrstila na OI, kar je presežek, kot smo si ga zadali," je razveseljivo novico sporočil selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

"Ves čas smo govorili, da nočemo, da gre Janja sama na OI, zdaj res ne odhaja sama. Zelo me veseli, da je to uspelo pri fantih, ker so bili vsi skeptični glede tega, sam pa sem vztrajal, da to je mogoče. Kar ne morem verjeti. Dokler mi zveza ni potrdila, da je to to, sem se kar držal nazaj," je dodal.

Četrtkovim kvalifikacijam v balvanskem plezanju in petkovim v težavnosti je v soboto sledil tretji dan olimpijskih kvalifikacij v glavnem mestu Madžarske s polfinalom obeh disciplin s štirimi slovenskimi predstavniki. Tako kot maja v Šanghaju je bila od Slovencev najuspešnejša Mia Krampl, ki si je s sedmim mestom v polfinalu, četrta je bila po težavnosti in 12. na balvanih, priplezala finale in olimpijsko vozovnico.

Potočar se sicer v nedeljski finale najboljše osmerice ni uvrstil, a je 12. dosežek polfinala zadoščal za pot v Pariz, potem ko je bil 11. v težavnosti in 13. na balvanih.

Potočarju se je nasmehnila sreča. Na OI lahko vsako državo zastopata le dva predstavnika ene države po spolu, gostitelji Francozi imajo poleg tega že zagotovljeno eno vozovnico. Po trenutnem seštevku so pred Potočarjem trije Francozi, tako da si je tudi po njihovi zaslugi Slovenec priboril prvo slovensko moško vozovnico na OI. V nedeljo si bo namreč eden od Francozov priboril gostiteljsko mesto na OI, eden pa mesto na podlagi dosežka v finalu.

"Se mi zdi, da se še ne upam toliko veseliti, dokler ne bo res zagotovo," Potočar kar ni mogel verjeti, da so se mu izpolnile sanje.

Tudi Krampl še ni mogla dojeti, da ji je uspelo: "Dokler ne bo konec tekme, dokler ne bo potrjeno, da imam olimpijsko vozovnico, se nočem veseliti. Seveda se veselim finala in vem, da je rezultat obetaven, a do zadnjega trenutka nočem biti prehitro vesela. Ne dojemam še tega in se mi zdi, da bo jutri čustveno zelo nabit dan. Zadnji trije dnevi so bili zelo stresni in ne morem povedati, kako vesela sem, da je tega konec."

V polfinalu, ki se je zaradi dežja in prestavitev razvlekel na skorajda cel dan, sta nastopili tudi Vita Lukan, ki je osvojila 18. mesto, in Lucija Tarkuš, skupno 19.

V Budimpešti so slovenske barve zastopali tudi Martin Bergant, ki je tekmovanje končal na 23. mestu, Sara Čopar na 25., Anže Peharc na 28. in Zan Lovenjak Sudar na 41. mestu.