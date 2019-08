Mia Krampl presenetljiva svetovna podprvakinja: Edino, kar je pomembno, je, da uživaš

Nov veliki uspeh nenadkriljive Janje Garnbret je na SP na Japonskem dopolnila srebrna Mia Krampl. "Po polfinalu nisem pričakovala, da bi lahko bila na stopničkah, a sem vedela, da sem pripravljena tudi za to. Odplezala sem kolikor se je dalo dobro in se je uresničilo. Ne dojemam še čisto, bo še prišlo še za mano. Smer se mi po gibih ni zdela tako zahtevna, je bila pa konstantna. Mislim, da mi je tako uspelo ohranjati moč in me je to pripeljalo do drugega mesta," je po uspehu kariere povedala mladenka z Golnika. "S temi najpomembnejšimi tekmami nisem imela nikoli težav. Tudi danes sem plezala sproščeno in uživala, kolikor se je dalo. Edino, kar je pomembno, je, da uživaš, če dobiš možnost, da plezaš v finalu. Jaz sem uživala in uspeh je posledica tega," je recept za uspeh razkrila Kramplova.