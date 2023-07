Mia Krampl šesta, Vita Lukan in Luka Potočar sedma na tekmi svetovnega pokala

Najprej je bil v Chamonixu na vrsti ženski finale, ki pa se je začel s polurno zamudo, saj so morali postavljavci popraviti enega od oprimkov v steni. Prva se je s posodobljeno smerjo spopadla Vita Lukan in pri oprimku 29+ po neuspešnem skoku končala nastop. Bolj uspešna je bila na istem mestu Mia Krampl, ki pa se je v težavah znašla pri 33. oprimku in tam zdrsnila iz smeri. Za Lukanovo je bila to najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu po lanski Džakarti, ko je bila šesta. Kramplova je bila to sezono vselej v finalu tekem v težavnosti, v Innsbrucku je bila šesta, v Villarsu pa peta. V polfinalu so plezale še preostale tri Slovenke v Chamonixu, Lana Skušek je končala na 17., Sara Čopar na 19., Lucija Tarkuš pa na 24. mestu. V Chamonixu, kjer so manjkale nekatere najboljše plezalke, je slavila Korejka Kim Jain. Ta je prišla do 43+ oprimka. Za njo sta se z 38+ oprimkom zvrstili Japonka Nonoha Kume in Francozinja Helene Janicot. Prva je imela boljši izid v polfinalu in je zato zasedla končno drugo mesto.