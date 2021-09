Mia Krampl srebrna na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju

Kramplova je bila ob olimpijski šampionki Janji Garnbret slovenska predstavnica avgusta na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je v kombinaciji kot samostojni disciplini osvojila 18. mesto in se ni uvrstila v finale najboljše osmerice. Kramplova in Potočar sta v Moskvi priplezala Sloveniji 19. in 20. odličje na svetovnih prvenstvih v športnem plezanju.

Enaindvajsetletna Golničanka Kramplova je bila edina članica slovenske odprave v Moskvi, ki je na SP tekmovala v vseh disciplinah. To se ji je obrestovalo v razvrstitvi za tako imenovano kombinacijo. Večjo težo imajo kolajne v posamičnih disciplinah. Zlato v tej razvrstitvi je pripadlo Avstrijki Jessici Pilz , ki je bila v težavnosti četrta, a je denimo v balvanih in hitrosti tako kot Kramplova nastopa končala že po kvalifikacijah.

Letošnje prvenstvo brez Garnbretove

Od prvega svetovnega prvenstva v športnem plezanju leta 1991 je Slovenija v treh desetletjih zbrala že deset kolajn v težavnosti, štiri v balvanih, štiri v tako imenovani kombinaciji in dve v (olimpijski) kombinaciji kot samostojni disciplini, ki je doživela olimpijsko premiero letos avgusta na olimpijskih igrah. V Tokiu je zgodovinsko zlato olimpijsko kolajno osvojila Garnbretova, ki je letošnje prvenstvo v Moskvi izpustila. Svetovno prvenstvo v Moskvi je bilo zadnje tekmovanje na letošnjem sporedu mednarodnih tekmovanj pod okriljem Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC).

Potočar: Sliši se več kot odlično - svetovni podprvak v težavnosti

Prvo slovensko moško srebro v težavnosti je v Moskvi osvojil Luka Potočar. "Sliši se več kot odlično - svetovni podprvak v težavnosti," je dejal Potočar po finalu, v katerem je dosegel vrh smeri tako kot novi svetovni prvak Avstrijec Jakob Schubert.

"Zadovoljen sem, da mi je to uspelo, da sem dodal piko na i že tako dobri sezoni, da sem končno dosegel tisto, za kar sem treniral. Pred finalom so mi rekli, da se lahko zapišem v zgodovino s prvo moško medaljo v težavnosti za Slovenijo, kar mislim, da mi je dalo še dodaten pritisk, kaj lahko naredim za ta šport v Sloveniji. Res sem vesel, da mi je tudi to uspelo," je bil ponosen Jeseničan.

Pred manj kot tremi tedni je v Kranju z drugim mestom v težavnosti prvič stopil na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala ter v končnem seštevku sezono v tej disciplini sklenil na četrtem mestu. "Stopničke v Kranju so bile potrditev, da sem v dobri formi in tudi med tekmovanjem v Moskvi sem videl, da se lahko merim z najboljšimi, da moram le 'odplezati', kot znam, in lahko posežem po vrhu," je dejal gorenjski najstnik, ki bo 21. novembra dopolnil 20 let.

"Za finalno smer bi rekel, da je bila malo prelahka, kar se je videlo tudi pri rezultatih, saj smo bili vsi finalisti precej skupaj. Težavnost je bila dobra, zadnji del je bil malo bolj balvanski, da si se lahko precej 'spočil' za nadaljevanje, za vrh. Skok na začetku je bil nekaj, na kar se moraš posebej pripraviti. Sam sem se poskušal čim manj obremenjevati s tem, naredil sem manjšo napako, a sem vesel, da se mi je uspelo zadržati na oprimku in sprostiti, da sem lahko potem naredil skok brez težav in nadaljeval," je dejal.

Od slovenskih nastopov velja omeniti še Anžeta Peharca, ki je s šestim mestom poskrbel za najboljši slovenski balvanski dosežek v Moskvi. Prvenstvo se ni razpletlo po željah Lučke Rakovec, ki je v težavnosti pogledovala proti stopničkam, a je nastop končala že v polfinalu na 14. mestu.

"Že dolgo se ni zgodilo, da bi ostali brez finala v težavnosti pri puncah. Polfinale se nam je povsem ponesrečil, zgodilo se je toliko napak. Tudi pri fantih smo poleg Luke upali še na kakšnega finalista, a se ni izšlo. Luka pa je tako finale kot polfinale odplezal odlično in nam priboril medaljo, ki smo si jo res želeli. Daleč od tega, da bi bila samoumevna, zato je toliko slajša. Luka si jo je res zaslužil, mislim, da smo si jo vsi zaslužili in smo zato zelo veseli," pa je dejal selektor Gorazd Hren.