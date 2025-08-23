Mia Medved deveta na SP v Milanu

Zadovoljna je tudi z napredkom v zadnjih letih: "Zelo sem vesela in upam, da bomo to znali stopnjevati. Prvi A-finale in upam, da bo naslednje leto raven še višja. Vesela sem, ker imam priložnost začutiti raven najboljših na svetu in se pomeriti z njimi. To je dobra motivacija za naprej."

"Bila je kar težka tekma. Nisem čutila nobenega pritiska, saj je to moj prvi A-finale. Startala sem bolj hitro kot po navadi, kar sem potem sredi preizkušnje čutila. Toda želela sem videti, kam spadam. Vseeno sem zadovoljna," je v izjavi, ki jo je posredovala Kajakaška zveza Slovenije, dejala Medved.

Mia Medved , ki je v polfinalu zasedla drugo mesto v svoji skupini, je tokrat končala pri repu finalistk. Olimpijsko disciplino je sicer dobila Poljakinja Anna Pulawska, ki je za 0,43 sekunde ugnala srebrno Avstralko Natalio Drobot in za 0,54 sekunde bronasto Madžarko Zsoko Csikos. Medved je zaostala več kot pet sekund.

Medved je danes nastopila tudi v kajakaškem dvojcu na 500 metrov, kjer sta skupaj z Anjo Osterman v svoji polfinalni skupini zasedli tretje mesto in si priveslali nedeljski finale A (ob 11.01).

V nedeljo ob 10.10 pa finale A med kajakašicami na 200 m čaka še Osterman, ki je v svoji polfinalni skupini zmagala in imela z 41,36 sekunde najhitrejši čas vseh treh polfinalnih skupin.

Primorka je današnja nastopa ocenila kot uspešna, a z veliko rezerve. "Prvi nastop je bil zelo uspešen. Takoj po startu sem čutila, da sem zelo hitra. Na koncu sem celo spustila tempo, saj sem imela še nastop v dvojcu čez uro in pol in ni imelo smisla tratiti moči. Kljub temu sem suvereno zmagala. Najboljši čas pa mi je dal še dodatni zagon za jutri," je dejala Osterman.

V dvojcu pa imata z Medved še naprej težave v čolnu. "Na start sva šli z visokimi cilji, dobro sva startali, čoln je letel, nato pa so se začele težave. Zadnjih 400 m sva sedeli postrani. To je tak občutek, da boš ob vsakem zavesljaju padel iz čolna, a prišli sva do cilja. Ulovili sva tretje mesto, a vselej se počutiva slabše, saj veva, koliko imava še rezerve, a tega ne moreva pokazati. Jutri brez živcev bova lahko pokazali, kaj znava," je še dodala Osterman.

Anže Pikon, v petek sedmi na 200 m, je danes skupaj z Matevžem Manfredo veslal še v polfinalu kajakaškega dvojca na 500 m. Slovenska naveza je zasedla peto mesto v skupini in si priborila nastop v nedeljskem finalu B (9.25).

V finalu C pa je danes v kajaku na 1000 m tekmoval še Jošt Zakrajšek ter zasedel sedmo, skupno pa 25. mesto. Zakrajška v nedeljo ob 15.50 čaka še preizkušnja na 5000 m.