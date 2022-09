Mia Obreza, veliki up slovenskega motošporta

Eden večjih slovenskih motociklističnih upov je najstnica Mia Obreza, 16-letna dijakinja logistike v Novi Gorici in uspešna atletinja dirka v italijanskem prvenstvu v kategoriji Sportproduction 2 za italijansko ekipo Pileri z Aprilio 250. V Sloveniji so pogoji za dirkaški trening seveda slabi, na razpolago ima le improvizirano stezo na nekdanjem parkirišču za tovornjake v Vrtojbi, podobno velja seveda tudi za sponzorje, kar je seveda težava v tako dragem športu, kot je dirkanje z motocikli. Zato se zanaša predvsem na družinski proračun in italijanske steze, upa pa seveda na preboj vse do razreda moto3.