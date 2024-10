Michael Schumacher prvič po 11 letih v javnosti

Gina-Maria, ki je uspešna konjeniška športnica, se je poročila s svojim dolgoletnim partnerjem Iainom Bethkejem. Na dogodku so veljali strogi varnostni ukrepi, saj so gostje morali ob prihodu oddati mobilne telefone in druge elektronske naprave, da bi zaščitili zasebnost družine in preprečili fotografiranje predvsem očeta neveste. Slovesnost je trajala približno 30 minut, sledila pa je večerja ter zabava, ki je vključevala nastop country glasbene skupine. Gina-Maria je kasneje na Instagramu objavila fotografijo s svojim možem in zapisala: "Za vedno da tebi, da za vedno."