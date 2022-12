Mick Schumacher leta 2023 član Mercedesa kot rezervni dirkač

Sin sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja je v zadnjih dveh sezonah vozil za ameriško dirkalno ekipo Haas, ki ima motorje Ferrarija.

Po težkem letu z dvema nesrečama v Savdski Arabiji in Monaku so se pri Ferrariju in Haasu odločili, da ne bodo podaljšali sodelovanja s 23-letnikom.

Portal racingnews365.com navaja, da je Mercedesov šef Toto Wolff, ki je priznal željo po vrnitvi imena Schumacher k srebrnim puščicam, podpisal pogodbo s prvakom formule 2 kot rezervnim voznikom za naslednjo sezono.