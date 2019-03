Mick Schumacher: Primerjave z očetom me ne motijo

Mick Schumacherje pred meseci prejel izjemno novico, saj so ga sprejeli v slovito dirkaško akademijo moštva Ferrari. 19-letniku se je tako ponudila priložnost, da bo lahko v prihodnosti stopil v velike čevlje očeta Michaela in nastopil v kraljici motošporta. V enem redkih intervjujev je spregovoril tudi o odnosu, ki ga ima z očetom.

Mick je v lanski sezoni osvojil naslov evropskega prvaka v formuli 3 in tako osvojil prvi naslov v sicer mladi, a izjemno uspešni dirkaški karieri. Sin slovitega Michaela Schumacherja, ki je s sedmimi naslovi svetovnega prvaka najuspešnejši dirkač v zgodovini formule 1, tako počasi, a vztrajno stopa v očetove čevlje. In v nedavnem intervjuju je priznal, da ga primerjave z očetom ne motijo, ravno nasprotno, mu zelo koristijo.

"To, da me ves čas primerjate z očetom, me ne moti. To, da me primerjate z najboljšim dirkačem vseh časov je nekaj povsem normalnega, saj to je moj osebni cilj. Želel bi si stopiti v očetove čevlje in doseči vse, kar je dosegel on in še več. To, da je moj idol, moj oče, je zame nekaj posebnega. V čast mi je, da me primerjate z njim, saj tako se bom še naprej učil in postajal boljši," je dejal Mick.

Mladi Schumacher je spregovoril tudi o tem, da so ga na začetku letošnjega leta sprejeli v slovito Ferrarijevo akademijo. S tem si je 19-letni Nemec zagotovo na stežaj odprl vrata do vstopa v prvenstvo Formule 1, kjer bi rad znova ponosno zastopal sloviti priimek Schumacher. "Od ljudi pri Ferrariju se lahko ogromno naučim in pridobim neizmerno veliko izkušenj. Z njimi želim osvojiti največ, kar je možno in to je sam vrh motošporta. Že prvi vtis je bil neverjeten, saj so v Maranellu vsi velika družina in tako so me tudi sprejeli. Res sem vesel," je še dodal Mick, ki v letošnji sezoni nastopa v prvenstvu Formule 2, lani pa je postal prvak v Formuli 3.