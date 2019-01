Mick Schumacher podpisal pogodbo s Ferrarijem

Vsekakor gre tudi pri 19-letnemu Micku Schumacherju za zelo obetavnega tekmovalca, saj je lani slavil v evropskem prvenstvu formule 3, letos pa bo v formuli 2 še naprej nastopal za ekipo Prema. "Vesel sem, da se je Ferrari odločil za sodelovanje z mano in da bo moja prihodnost v dirkalnem športu, kjer bom član Ferrari Driver Academy, rdeča," je ob podpisu pogodbe dejal Mick Schumacher, ki dodaja, da je to tudi ena od potrebnih stopnic na poti v formulo 1. "Jasno je, da ima Ferrari pomembno mesto v mojem srcu in v srcu moje družine, zato sem vesel tudi s te plati." Novi vodja ekipe Ferrarija Mattia Binotto pa je dodal: "Za nekoga, kot sem jaz, ki Micka pozna vse od rojstva, je bil sprejem v Ferrarijevo akademijo tudi čustven. A svoje mesto pri nas si je pridobil z velikim talentom, človeškimi in dirkalnimi lastnostmi."