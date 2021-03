Mick Schumacher pripravljen stopiti v očetove čevlje

Mick Schumacher je na začetku svoje kariere. Njegov slavni oče Michael Schumacher , sedemkratni svetovni prvak v formuli 1, je bil do lani najuspešnejši voznik formule 1 (svoj sedmi naslov je lani osvojil britanski dirkač Lewis Hamilton, op. p.). Nemec ima tako velike zasluge tudi za popularizacijo omenjenega športa. Po upokojitvi se je leta 2013 težje poškodoval v smučarski nesreči v francoskem Meribelu. Ravno zaradi tega bo sinova pot v formuli 1 še posebej zaznamovana –očetovo ime bo skušal znova ponesti v sam svetovni vrh.

ZaBBC je na vprašanje, kako bo očetovo zapuščino znova ponesel na dirkaške steze, povedal: "To je motivacija in velik ponos. Vesel sem, da sem tukaj, vesel sem, da sem Schumacherjevo ime spet vrnil v F1." Trenutno ga navdajata optimizem in veselje nad tem, da se bo lahko spopadel z najboljšimi v tem športu. "Neverjeten občutek je biti z ekipo," je še dejal.