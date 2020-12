Mick Schumacher z 21 leti osvojil naslov svetovnega prvaka

Schumacher je na sobotni glavni dirki z 18. mesta v spodletelih kvalifikacijah napredoval do šestega in si tako rekoč zagotovil naslov, saj je bil njegov konkurent Ilott peti. S tem je imel Schumacher, v soboto je dobil tudi dve točki za najhitrejši krog in tako še dodatno ubežal Illottu, še naprej 14 točk prednosti, razmerje moči pa se po zadnji sprinterski preizkušnji ni spremenilo, saj sta oba ostala brez točk.

Pred selitvijo v formulo 1, kjer bo nastopal za ekipo Haas, je 21-letni Mick Schumacher (Prema Powerteam) osvojil naslov v formuli 2. Proslavljanja velikega uspeha mu ni preprečila niti cela kopica težav na drugi dirki v Bahrajnu, kjer sta bili na sporedu zadnji preizkušnji sezone 2020. Zaradi uničenih gum in nekaj napak je moral v bokse, tako da je na koncu zasedel šele 18. mesto, a je na koncu le ubranil 14 točk prednosti pred Britancem Callumom Ilottom (UNI-Virtuosi). Ta bi moral za osvojitev naslova zmagati, Schumacher pa ne bi smel osvojiti točk. To se je na koncu res zgodilo, a je bil Ilott šele deseti. Zmago na dirki je sicer slavil Indijec Jehan Daruvala pred moštvenim kolegom Japoncem Jukijem Cunodo (oba Carlin).

'Ne vem, kaj se je zgodilo'

"Lepo se sliši, a občutek bi bil še boljši, če bi mi danes uspela dobra dirka. Storili smo vse, da bi postali prvaki, vse dolgujem ekipi, ki je res izjemna,"je po dirki dejal Schumacher. "Ne vem, kaj se je zgodilo, vedel sem, da bo zaradi vetra dirka naporna, a prišel sem v četrti ovinek in zamudil na zaviranju, to je edina resnica. S tem sem ogrozil dirko, poskušal sem ostati pred Callumom, a doumel sem, da s takšnim kolesom ne bom mogel zaključiti dirke. Ljudje bodo pozabili na to dirko in se spominjali, da sem osvojil naslov, predvidevam, da bo tudi pri meni tako,"je še dodal.

Mick Schumacher je v tej sezoni zmagal na dveh dirkah, v Monzi in Sočiju. Sin slovitega Michaela Schumacherjain član akademije Ferrari je v tej sezoni na 24 dirkah še desetkrat stal na odru za zmagovalce. Po uspešni sezoni v F2 se prihodnje leto mladi Nemec seli v najvišji rang tekmovanja, kjer bo dirkal za moštvo Haasa. Njegov moštveni kolega bo v letu 2021 še en voznik v F2, član premožne ruske družine Nikita Mazepin, ki je v prvenstvu zasedel peto mesto.