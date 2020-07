Mick Schumacher želi po očetovih stopinjah: Nimam plana B

"Nimam plana B, če sem odkrit, ga nikoli niti ni bilo. Če bi imel rezervni načrt, se mi zdi, da se ne bi toliko boril za načrt A, kot je treba," je odvrnil 21-letni dirkač na vprašanje Playboya, kaj bo počel v življenju, če se mu ne bo uspelo prebiti v cirkus F1. Schumacher mlajši zdaj drugo sezono dirka v tekmovanju formula 2 za italijansko ekipo Prema, članico Ferrarijeve akademije mladih voznikov. Nemec upa, da se bo že v sezoni 2021 povzpel v najvišji razred, F1.

Njegov oče Michael Schumacher je pet od skupno sedmih naslovov svetovnega prvaka osvojil s Ferrarijem, kjer je preživel 11 sezon. ta čas okreva na domu v Švici po tragični nesreči med smučanjem, ki jo je utrpel leta 2013. Sin je v pogovoru za Playboy še dejal, da si je že od malih nog želel slediti očetovim stopinjam dirkača. "Star sem bil 11 let, sedel sem v dirkalnem tovornjaku z očetom na dirkališču za karting v Kerpnu. Pogledal me je v oči in vprašal: 'Ali si resen glede dirkanja?' Preprosto sem le prikimal," se spominja Schumacher. "Vse od takratnega pogovora z očetom sem vse v svojem življenju podredil dirkanju in cilju, da se prebijem v formulo 1,"je še dejal Mick Schumacher.