Mick Schumacher: Moj oče je najboljši, kar jih je bilo v tem športu

Za 21-letnega nemškega dirkača bo formula 1 velik izziv, tudi zaradi primerjav z očetom Michaelom. A mladenič, ki je osvojil naslov prvaka v evropski formuli 3 in 2, to ni težava, kot kaže so ugibanja o njegovi tekmovalni karieri le še dodatna motivacija. "Moj oče je najboljši, kar jih je bilo v tem športu in ne vidim razloga, zakaj bi bežal od tega. Moj cilj je učiti se in razumeti stvari, kolikor je mogoče. Želim čim hitreje napredovati in izgubljati čim manj časa, kolikor je pač to mogoče," pravi Mick Schumacherv intervjuju za nemški Bild.

Dirkal bo za moštvo Haas F1, ki ga je leta 2014 ustanovil poslovnež Gene Haas, kar je morda dobra poteza, saj ne bo pod rezultatskim pritiskom. A konkurenca v formuli 1 je izjemna, moral se bo soočiti s tekmeci, kot so Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettelin številnimi drugimi znanimi dirkači. "Ne sme se ti zgoditi, da te tekmeci in ta dejstva prestrašijo, na koncu so vsi le ljudje. Naredili so izjemne, gigantske stvari v tem športu, vendar ne glede na to, moraš poiskati svoj prostor v tem okolju, se postaviti zase, dati vse od sebe in dirkati na vso moč, seveda v okvirih športnega boja. V kategorijah, kjer sem vozil prej, sem tudi deloval na ta način,"je samozavesten mladi Nemec.

Prvič bo za volan formule 1 na dirki sedel marca na dirki v Avstraliji. "Mislim, da bo v Melbournu zelo pestro. Moja mama Corinna bo zelo vesela. Ona je moja sogovornica številka 1, vedno me prva pokliče. Ko sem dobil vabilo v formulo 1, mi je rekla, da je vedela, da bo prišel ta čas. Obenem je vedno videti zelo samozavestna, kar se tiče moje kariere in resnici na ljubo, vedno je imela prav," še dodaja mladi Schumacher.