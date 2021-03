Mick Schumacher na prvi dirki F1 uspešnejši od očeta

Mick Schumacher , ki je v tej sezoni začel kariero v formuli 1 in je v Bahrajnu odpeljal prvo dirko za ekipo Haas, je končal na 16. oziroma zadnjem mestu. Kljub ne prav blesteči uvrstitvi je vseeno našel nekaj razlogov za zadovoljstvo. Ljubitelji formule 1 pa so lahko izpostavili tudi zanimivost, da je bil na prvi dirki precej uspešnejši kot nekoč njegov oče. Michael Schumacher je namreč v Belgiji leta 1991 odpeljal le nekaj sto metrov, preden je že v prvem krogu svoje prve dirke odstopil zaradi tehnične okvare dirkalnika.

"Na splošno bi rekel, da je 90 odstotkov zadovoljstva in le deset odstotkov slabe volje. Naredil sem napako, se zavrtel, ko je bil na stezi varnostni avto, a sem se tudi veliko naučil. Na srečo je bil dirkalnik še vozen in na koncu je bila izkušnja odlična," je prvi dirkaški konec tedna v formuli 1 podoživel sin slavnega Michaela Schumacherja.

Izkušeni dirkač Kimmi Raikkonen, 41-letni Finec, ki zelo dobro pozna Michaela, je o Micku dejal: "Zelo me spominja na njegovega očeta. Zelo sem srečen za njega."Za majhno tolažbo lahko Nemcu morda šteje tudi to, da je bil boljši kot moštveni sotekmovalec, Rus Nikita Mazepin, ki se je že v prvem krogu zaletel v ogrado in povzročil prihod varnostnega avtomobila na stezo.

Oba pa je kot novinec v karavani krepko ugnal Japonec Juki Tsunoda. Že v prvem nastopu je namreč z devetim mestom prišel do točk in se kot 65. dirkač v zgodovini formule 1 vpisal na seznam dobitnikov točk na debitantski dirki. Zadnji pred njim s takšnim dosežkom je bil Belgijec Stoffel Vandoorne leta 2016.