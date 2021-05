Mickelson pred zgodovinskim dosežkom

Američan Julius Boros je bil star 48 let, ko je leta 1968 osvojil prvenstvo PGA. Phil Mickelson lahko ta mejnik popravi. A bo moral odbiti vse napade izzivalcev. Mickelson je s skupno 209 udarci en udarec pred dvakratnim prvakom PGA in dvakratnim zmagovalcem turnirja US Open Brooksom Koepko iz ZDA (210). Na tretjem mestu je JužnoafričanLouis Oosthuizenz 211 udarci. Mickelson je doslej osvojil pet major turnirjev. Trikrat je osvojil turnir masters v Augusti (2004, 2006, 2010), leta 2005 je turnir PGA, britanski The Open pa leta 2013.

Med najboljšimi golfisti ne nastopa ameriški zvezdnik Tiger Woods, ki še ni nared po februarski prometni nesreči v Kaliforniji.