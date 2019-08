Mihalinčeva na diamantni ligi v Birminghamu do četrtega mesta

Mihalinčeva je ob vetru v prsi z -0,9 m/s sicer zaostala za normo (11,24) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom. A je v najkrajšem sprintu, ki letos ne šteje za skupni seštevek diamantne serije, znova dokazala izvrstno formo v kateri je v tej sezoni. "S svojim prvim nastopom na diamantni ligi sem zelo zadovoljna, saj sem dosegla res lepo uvrstitev v močni konkurenci, čeprav disciplina ne šteje za diamantne točke. Žal me veter v prsi spremlja že vso sezono, kamorkoli grem. Dosegla sem tudi dober čas, borila sem se do konca in si pritekla lepo uvrstitev, kar je na mitingih take ravni tudi pomembno," je pojasnila Mihalinčeva.

"Upam, da si bom z današnjim dobrim tekom zagotovila še kakšno povabilo. Pred samim ogrevanjem sem danes čutila kar malce nervoze. Sem že tekmovala na močnih mitingih, a diamantni je nekaj posebnega. Mislim, da si tega nastopa vsak atlet želi, tudi sama sem si ga. Pred samim startom sem nervozo odmislila in se osredotočila na čim hitrejši tek. Skušala sem opraviti dobro tekmo ne glede na slabše pogoje," je še dodala Mihalinčeva.