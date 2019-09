Mihalinčeva v polfinale z osebnim rekordom in normo za OI

Devetindvajsetletna atletinja je tekla v tretji skupini, v kateri si je delila četrti izid, v njej pa je bila tudi olimpijska zmagovalka v Riu de Janeiru na 100 in 200 m Elaine Thompson iz Jamajke. "Bila sem vesela, da se ji lahko sledila, v zadnjih 50 m sem imela še nekaj moči za stopnjevanje, tako da sem očitno res pametno tekla." Le tri najhitrejše iz vsake skupine in še šesterica preostalih po času pa so napredovale v polfinale. "Hotela sem priti na tisto tretje mesto. Ko sem prišla v cilj, sem bila malo razočarana. Strah me je bilo, da to ni najbolje. A ko sem videla čas, se je izkazalo, da sem tekla osebni rekord in da bom nastopila tudi na OI v Tokiu. Bila sem presrečna in sem še."

Mozirjanka je v svojem prvem nastopu na tem SP na 100 m le za stotinko zgrešila polfinale, v drugem nastopu pa je tekmovala v njeni močnejši disciplini letos. "Po teku na 100 m sem vedela, da moram z ogrevanje začeti prej, kot sem na prvi tekmi, da se bolj spočijem, ker je od ogrevalnega stadiona do tekmovališča kar nekaj hoje po vročini. A sem imela zaradi teka na 100 m tudi kar 'muskelfibra', zato sem imela pred tekmo kar nekaj treme in vprašanje, če bo šlo. In je, sedaj me čaka še polfinale, kjer bom znova skušala pokazati vse, kar znam," je napovedala Mihalinčeva.