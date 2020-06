Mima Jaušovec: Tenis 'teče' v mojih žilah

To ji je uspelo v Parizu (Roland Garros) že davnega leta 1977. Na rdečem pesku je bila nato še dvakrat v velikem finalu, ima pa tudi zmago med dvojicami. Zato ne preseneča, da se v francosko prestolnico vrača z velikim veseljem leto za letom. No, korona virus je celotno športno dogajanje postavil na glavo. In tako je Mima Jaušovec v teh dneh namesto v Parizu v domačem Mariboru. Tam jo je obiskala tudi novinarska ekipa.

Sicer pa se najboljši slovenski teniški igralci in igralke v teh dneh prvič merijo skupaj na turnirju na domačem igrišču. Zbrani so v Lukovici, dvoboj vzhod:zahod je dobrodelni, tekmujejo pa za pokal Mime Jaušovec. V ekipi vzhoda, ki jo kot kapetan vodi Robi Cokans pomočnikom Zoranom Kranjcem, igrajo Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Nina Potočnik, Pia Čuk, Živa Falkner, Blaž Rola, Nik Razboršek, Mike Urbanija, Tomislav Ternarin BlažVidovič. Ekipo zahoda, katere kapetan je Miha Mlakar s pomočnico Majo Matevžič, pa zastopajo Aljaž Bedene, Kaja Juvan, Dalila Jakupović, Nika Radišič, Andreja Klepač, Pia Lovrič, Blaž Kavčič, Tom Kočevar Dešman, Grega Žemljain Matic Dimic.

V sklopu turnirja poteka tudi dobrodelna dražba atraktivnih športnih artiklov. Na voljo sta podpisana dresa Lionela Messija in Luke Dončićater loparji Bedeneta, Hercogove in Mime Jaušovec iz leta 1974. Dražba artiklov se je začela na elektronskem naslovu info@pokalmima.com in traja do 10. junija. Izklicni ceni za dresa sta 3000 evrov, lopar Mime Jaušovec iz Wimbledona 1974 je v štartu vreden 2000 evrov, loparja najboljših slovenskih igralcev pa sta po 1000 evrov. Zbrana sredstva od prodaje bodo šla v Fundacijo Mime Jaušovec za podporo in pomoč mladim športnim upom.