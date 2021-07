Mina Markovič: Časi Janje Garnbret so 'nenormalni'

Športno plezanje bo v Tokiu doživelo ognjeni krst na olimpijskih igrah, slovenska javnost pa si na račun Janje Garnbret, ki je glavna favoritinja v ženski konkurenci, obeta veliko. O možnostih 22-letnice smo se pogovarjali z legendo slovenskega športnega plezanja Mino Markovič, ki predstave Garnbretove označuje za "nenormalne", možnosti za odmeven rezultat pa pripisuje tudi drugi slovenski predstavnici Mii Krampl.

icon-expand Mina Markovič se trenutno bolj posveča plezanju v naravnih stenah, za nekdanji reprezentančni kolegici pa pravi, da jima uspevajo izjemne stvari. FOTO: Damjan Žibert

Plezalkam bo v Tokiu na voljo le en komplet odličij, za katerega se bodo pomerile v prilagojenem tekmovalnem formatu – kombinaciji, ki vključuje tri discipline (težavnost, balvane in hitrost). Stavnice v vlogo prve favoritinje za zlato odličje postavljajo Janjo Garnbret, ki ima kar trinajstkrat nižjo kvoto od druge favoritinje, domačinke Akijo Noguči. "Že kar nekaj let je vrhunska, v samem vrhu, tako v balvanih kot v težavnosti. Tudi v hitrosti je naredila ogromen napredek. Če smo spremljali tekme v zadnjih letih, je jasno, da ima vse možnosti za medalje. Sploh s pristopom in delom, ki ju kaže," nastop rojakinje z optimizmom pričakuje nekdaj najboljša slovenska športna plezalka Mina Markovič, ki pravi, da je ocena stavnic o razmerju med favoritinjami pravilna. Vse najboljše plezalke v balvanskem in težavnostnem plezanju so se bile primorane v zadnjem času bolj posvetiti hitrosti, v kateri svetovni vrh sicer krojijo druga dekleta. Od favoritinj za odličje pa je največji preskok v tej disciplini uspel prav Garnbretovi, ki je na začetku tega meseca v Villarsu 15-metrsko steno prvič preplezala pod osmimi sekundami (7,91). "Ti časi so zares nenormalni. Prejšnji plezalci, ki niso bili specialisti za hitrost, so lahko o takšnih časih samo sanjali. Ona pa je samo še enkrat več dokazala, da je res talent in da je s trdim delom tudi v hitrosti mogoče v kratkem času priti zelo visoko," pravi Markovičeva, ki se ne boji, da bi zaradi posvečanja hitrosti nastradali preostali disciplini: "Na zadnjih tekmah je in v težavnosti in v balvanih pokazala, da ostalih disciplin definitivno ni zapostavljala oziroma da je v obeh še vedno izjemno močna."

Čeprav je sredi marca praznovala šele 22. rojstni dan, ima Janja Garnbret na svojem kontu že 30 zmag v svetovnem pokalu (13 v balvanih in 17 v težavnosti). Šestkrat je slavila naslov svetovne prvakinje, štirikrat je bila najboljša v skupnem seštevku svetovnega pokala (od 2016 do 2019), trikrat ji je pripadel seštevek v težavnosti, enkrat pa v balvanih. Ob vsem tem postane bolj jasno, zakaj bo v Tokiu veljala za prvo favoritinjo.

icon-expand Mina Markovič (levo) in Janja Garnbret skupaj z legendo slovenskega plezalstva Tomom Česnom (fotografija je iz leta 2018). FOTO: Damjan Žibert

'Če se ji vse poklopi, je lahko v samem vrhu'

Medtem ko v moški konkurenci Slovenija ne bo imela predstavnikov, bo v ženski nastopila tudi Mia Krampl, ki si je vozovnico za Tokio zagotovila s tretjim mestom na dodatnih kvalifikacijah v Toulousu pred dvema letoma. Markovičeva ocenjuje, da bi tudi njej prilagojeni tekmovalni format na OI lahko ustrezal: "Sploh glede na to, da je kombinacija, je možno prav vse. Mia je na zadnji tekmi pokazala, da je svoj čas v hitrosti močno izboljšala. Za težavnost in balvane pa vemo, da je dobro pripravljena. Pri kombinaciji je veliko odvisno od dneva in postavitve."

Na že omenjeni preizkušnji v Villarsu se Mii Krampl v hitrosti ni uspelo prebiti v finale, je pa s časom 9,43 postavila svoj osebni rekord. Svetovni rekord v tej disciplini si sicer lasti Rusinja Julija Kaplina (6,97), ki bo prav tako nastopila v Tokiu, a zavoljo težavnosti in balvanov ni med favoritinjami.

Obenem bo Kramplova nastopala v zanjo srečni državi, prav na Japonskem je leta 2019 vpisala uspeh kariere, ko je bila na SP v težavnosti druga. V svetovnem pokalu je njena najboljša uvrstitev tretje mesto, po mnenju Markovičeve pa je le vprašanje časa, kdaj se bo tudi ona povzpela na prvo stopničko. "Konkurenca v samem vrhu je res ogromna. Veliko bo odvisno od dnevne forme in postavitve ter tudi od tega, koliko napak bodo naredile druge. Da lahko poseže po najvišjih mestih, je pokazala na svetovnem prvenstvu v Hačiodžiju, pa tudi na olimpijskih kvalifikacijah. Če se ji vse poklopi, je lahko v samem vrhu," pravi 33-letnica.

icon-expand Mio Krampl stavnice postavljajo na deveto mesto med favoritinjami za zlato kolajno. Lepe možnosti za uspeh pa ji pripisuje tudi Mina Markovič. FOTO: David Stropnik