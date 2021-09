Mina Markovič se je poslovila od tekmovalnih sten

Kot vrhunska plezalka je imela pri svojem početju tudi podporo: "Za konstantno podporo se zelo zahvaljujem tako Planinski zvezi Slovenije kot tudi slovenski reprezentanci in v zadnjih letih športni enoti Slovenske vojske. S tem so stvari lažje in mislim, da si vsak športnik na takšni ravni tovrstno podporo tudi zasluži." "Za mano je 15, če ne celo 20 let vrhunskih tekmovanj na mednarodni ravni z medaljami praktično vsako leto, tako v mladinskih kot v članskih vrstah, desetletje konstantnega uvrščanja v finale in na stopničke," je še dodala Markovičeva, ki je na prvi mednarodni tekmi nastopila pred dvema desetletjema, 7. aprila 2001 v Trstu na mladinskem evropskem pokalu, ko je bila še deklica. "Najbolj mi ostajajo v spominu tri skupne zmage v svetovnem pokalu, štiri zmage tukaj v Kranju, od katerih je marsikatera hkrati pomenila tudi skupno zmago v svetovnem pokalu, in zelo lep konec kariere, naslov evropske prvakinje in vse medalje s svetovnih in evropskih prvenstev. Za piko na i pa še zlato s svetovnih iger – vemo, da je bilo to največ, kar se je dalo v plezanju doseči do olimpijskih iger," je pojasnila Markovičeva, ki je zelo zadovoljna z zapuščino mlajšim rodovom. "Zgodovina slovenskega plezanja je res vrhunska, od Martine Čufar, Natalije Gros in Maje Vidmar do nadaljevanja z mojimi in Janjinimi rezultati. In ravno prej smo se se malo pošalile, da vsaka naslednja letvico prestavi nekoliko višje. Kljub temu da je podmladek v slovenskih vrstah res, res perspektiven, pa si vsaka naslednja zastavi zelo velik izziv."

V svetovnem pokalu je zbrala 22 zmag, od tega 20 v težavnosti in dve v balvanih, skupno ima 48 stopničk. Trikrat je osvojila seštevek svetovnega pokala v težavnosti (2011, 2012, 2015), trikrat skupni seštevek v kombinaciji disciplin svetovnega pokala (2011, 2012, 2013). Gre za dosežke, ki jih je presegla šele Garnbretova. Z EP ima šest kolajn, med njimi tudi zlato v težavnosti iz Chamonixa iz leta 2015. S članskih SP je prinesla tri kolajne, dve bronasti in srebro, ima tudi zlato z mladinskega SP. Leta 2013 je v Caliju zmagala v težavnosti na svetovnih igrah neolimpijskih športov.

Leta 2011 je prejela Bloudkovo plaketo, leto kasneje pa še Bloudkovo nagrado.