Mineva 20 let od celjske rokometne pravljice v ligi prvakov

To velja za eno najbolj razburljivih popotovanj v zgodovini evropskega klubskega rokometa. Celjska ekipa je po razmeroma rutinskem delu v skupinskem delu uprizorila izjemne predstave. V osmini finala je na svoji premierni tekmi v novi dvorani Zlatorog na dvoboju s španskim Ademarjem nadoknadila kar 13 golov primanjkljaja s prve tekme v Leonu, v četrtfinalu je odpihnila nemški Lemgo, v polfinalu je dvakrat premagala tedaj "novega evropskega rokometnega tigra" iz španskega Ciudad Reala. V velikem finalu je nato na kolena spravila še nemški Flensburg-Handewitt.

Ko so v knežjem mestu – po številnih zapravljenih priložnostih na veliki sceni – že začeli opuščati projekt osvojitve evropskega naslova, se je zgodila sanjska sezona 2003/04. Najprej je za izjemni rokometni dosežek pred 20 leti poskrbela slovenska moška rokometna reprezentanca, ki je na domačem evropskem prvenstvu osvojila srebro, še lepšo zgodbo pa so spisali v mestu ob Savinji.

Deset tisoč navijačev ob vrnitvi v domovino

Solze sreče so po tem zgodovinskem uspehu na severu Nemčije tekle v potokih. Uspeh varovancev Mira Požuna je že v Flensburgu pozdravila armada navijačev, še bolj praznično in prešerno je bilo v domovini, ko je letalo že isti večer po vrnitvi iz Nemčije prekršilo traso načrtovanega leta in zaokrožilo nad Celjem, pred dvorano Zlatorog pa se je zbralo več kot 10.000 privržencev celjskega kluba.

Celjski dres so tedaj nosili kapetan in vratar Dejan Perić. Na golu je bil poleg njega še Gregor Lorger, v polju pa Uroš Zorman, Sergej Rutenka, Renato Vugrinec, Edi Kokšarov, Matjaž Brumen, Jure Natek, Marko Oštir, Žikica Milosavljević, Dino Bajram, Nenad Bilbija, Miladin Kozlina in Miha Gorenšek.