Mineva sto let od prve motociklistične dirke na Slovenskem

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) ima temelje v Kranjskem avtomobilnem klubu (KAK), ki so ga v tedanji državi ustanovili že leta 1909. To letnico pri AMZS štejejo tudi za začetek delovanja svojega avtomobilističnega dela, temelj za začetek štetja let motociklističnega dela slovenske zgodovine AMZS pa je 29. avgust 1920 in prva dirka na ozemlju današnje Slovenije. Kot so v strokovni reviji AMZS Motorevija povzeli takratno dogajanje, so prvi dirko priredili člani Moto-kolesarskega kluba Ilirija, 29. avgusta 1920 na tedaj še makadamski cesti od Podlipe do Smrečja v bližini Vrhnike. Proga je bila dolga osem kilometrov in je imela višinsko razliko 350 metrov.

Pri AMZS so povzeli tudi pisanje časnika Šport iz septembra 1920, ki je poročal o takrat veliki novosti, motociklistični dirki, in med drugim ugotovil, da so "Podlipa in vsi ti kraji do Vrhnike strmeli nad živahnim vrvenjem, kajti moderna prometna sredstva, kot so avtomobili in motocikli, se tu redko vidijo; cesta konča namreč na vrhu in le poljska pot pelje na Žire navzdol. To pa je ravno povečalo sportno vrednost ceste, ki je s tem, da je skoro mrtva in brez prometa, omogočila nemoten potek dirke in preprečila možnost kakega karambola."

Breznik: Šport in mobilnost se še naprej razvijata z roko v roki

Prvi zmagovalec dirke v Sloveniji pa je bil Viktor Barešič. Pri AMZS so nato v zgodovinskem pregledu zapisali še, da je bila prva krožna motociklistična dirka v Mostah že septembra istega leta, leto pozneje pa je sledila prva dirka na ljubljanski grad. Takratnih dogodkov so se pri AMZS spomnili v muzeju v Bistri s petkovim slavnostnim sprejemom oziroma spominsko slovesnostjo, s katero so zaznamovali stoletje, ko je od skromnih začetkov slovenskim motociklistični šport v zadnjih letih in desetletjih prišel tudi do zmag na najvišji ravni (Igor Jerman, Klemen Gerčar, Matej Žagarin seveda aktualni svetovni prvak v motokrosističnem razredu MXGP Tim Gajser).

"Zgodovina je vselej mozaik številnih zgodb izjemnih posameznikov, ki s svojim neusahljivim elanom premikajo meje mogočega. To velja tudi za zgodovino slovenskega motošporta. Rad bi se zahvalil vsem športnicam in športnikom, trenerjem, športnim funkcionarjem in delavcem, ki ste v avto-moto društvih in klubih v uspehe slovenskega športnega motociklizma vložili svoje znanje in številne ure prostovoljnega dela," je v nagovoru dejal predsednik AMZS Anton Breznik.

"Jubileji pa so tudi priložnost, da se zazremo v prihodnost. Človeštvo je od izuma lesenega kolesa do prvega motocikla, ki je bil prav tako lesen, res potrebovalo več kot pet tisočletij, a nadaljnji razcvet je potekal s svetlobno hitrostjo, šport in mobilnost pa se še naprej razvijata z roko v roki," pa se je ob okroglem jubileju Breznik že zazrl tudi v prihodnost.