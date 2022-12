Minilo je že skoraj desetletje od tragične nesreče legendarnega dirkača

Sedemkratnemu svetovnemu prvaku dirkaške karavane Formule 1 se je pred natanko devetimi leti za vedno spremenilo življenje. Tragična nesreča je legendarnega dirkača Michaela Schumacherja prikovala na posteljo. In čeprav je njegova družina želela ohraniti njegovo zasebnost (kot je tudi sam vedno želel ohraniti njihovo) in bila posledično glede zdravstvenega stanja dirkača že od samega začetka zelo skopa z informacijami, pa je jasno, da je usoda kruto posegla v njegovo življenje. Ob izteku leta 2013 (29. 12.) si je dirkač ob padcu in trku v skalo močno poškodoval glavo. Vse skupaj se je dogajalo v francoskih Alpah. Svet se je ob takratni novici zdrznil, njegova družina pa se je zbala za njegovo življenje. Čeprav je več časa preživel v komi, se je kasneje prebudil, toda posledice so bile ogromne. Natančne diagnoze nismo nikoli izvedeli. Od takrat ga v javnosti ni bilo več videti.

Zmagovalec 91 dirk Formule 1 se tako že skoraj desetletje bori za svoje življenje. V zgodovino se je vpisal z sedmimi osvojenimi prvenstvi, pri Ferrariju zagotovo z zlatimi črkami. Na dirkališču je vedno deloval mogočen, brez večjih poškodb. Ironija življenja pa je to spremenila na smučišču, ko je bil star komaj 44 let. "Seveda pogrešam Michaela, čisto vsak dan. Toda ne pogrešam ga samo jaz. Pogrešajo ga otroci, celotna družina, njegov oče. Torej vsi, ki so mu blizu. Vsi pogrešamo Michaela, a Michael je tukaj. Na drugačen način, ampak on je tukaj in mislim, da ravno iz tega črpamo moč," je pred časom dejala njegova žena Corinna. Poleg tega je še pojasnila, da poskušajo nadaljevati normalno družinsko življenje, tako kot si je njen soprog vedno želel oz. si želi. Michael pa je del tega življenja. "Michael nas je vedno ščitil, zdaj mi ščitimo njega."