Minimalen poraz pomlajenih risov proti Poljakom

Pomlajena slovenska ekipa je na turnirju v Budimpešti doživela drugi poraz, po četrtkovem 0:2 proti Italiji je morala danes priznati premoč Poljakom, ki so slavili po kazenskih strelih.

Slovenija v novembrskem reprezentančnem premoru igra s precej pomlajeno zasedbo. Selektor Edo Terglav želi namreč preizkusiti nekatere novince, mlade igralce in tiste, ki v svojih klubih niso med najbolj obremenjenimi.

Na četrtkovi tekmi je branil Žan Us (in končal z 42 obrambami), danes je med vratnici zadrsal Rok Stojanovič, na turnirju pa je kot tretji vratar še Luka Kolin.

Po izenačeni prvi tretjini, ko se vratarja Stojanovič in Maciej Miarka nista preveč nagarala (na koncu tekme je bilo razmerje strelov sicer 22-30 v korist Poljakov) so Slovenci do neodločenega izida skorajda pripeljali tudi drugo. A Poljska je povedla tik pred odmorom z zadetkom Mateusza Michalskega.

V tretji tretjini so imeli sicer Poljaki terensko premoč, izenačili pa so Slovenci. V 56. minuti so tekmeci nepravilno ustavili Matica Töröka, slovenski kapetan pa je uspešno izvedel kazenski strel.

Ker v petminutnem podaljšku odločitve ni bilo, sta ekipi izvajali še kazenske strele, za Slovenijo sta bila uspešna spet Török in Erik Svetina, odločilni gol za zmago Poljske pa je v zadnji seriji prispeval Mikolaj Syty.

Slovenija bo turnir sklenila v soboto ob 17. uri, ko bo igrala še z gostitelji Madžari. Ti so v prvem krogu s 4:1 premagali Poljsko, danes jih čaka še tekma z Italijo.

Po budimpeštanskem turnirju bo Slovenija naslednjič na reprezentančni akciji aktivna februarja naslednje leto na podobnem tekmovanju najverjetneje na Poljskem, pred SP elitne skupine pa bo Slovenija aprila in maja igrala še posamezne prijateljske tekme. Za večino so v Hokejski zvezi Slovenije že dogovorjeni s tradicionalnimi tekmeci (Italija, Madžarska, Poljska), iščejo pa še enega od tekmecev najmočnejšega razreda, ki pa na SP ne bo v slovenski predtekmovalni skupini, tako da bo to bodisi Kazahstan, Norveška ali Danska.