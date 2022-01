Đoković bo na novo zaslišanje spet čakal v hotelu za pridržanje priseljencev

Zaslišanje Novaka Đokovića po novem odvzemu vize naj bi trajalo 15 minut, potekalo pa je na tajni lokaciji, ki pa očitno ni ostala tako zelo tajna, saj so kamere uspele ujeti domnevni prihod Novaka Đokovića v 'zamaskiranem' vozilu. Kmalu po predobravnavnem naroku, se je Đoković vrnil v hotel za pridržanje priseljencev, kjer je bil že v začetku tega tedna. Tam bo ostal do sklepnega dela obravnave.

Đokovićeva odvetniška ekipa je zahtevala, da bi končno sodbo podali trije sodniki in ne zgolj eden (za prvo obravnavo je bil pristojen sodnik David O'Callaghan ). "Mislim, da bi bili trije sodniki ustrezni," je povedal Paul Holdenson , ki zastopa Novaka Đokovića na Avstralskem zveznem sodišču. Zaenkrat še ni znano, ali je bilo prošnja Đokovićeve ekipe tudi uslišana. Đokovića so po 15 minutni obravnavi poslali v pripor. Kasneje je po posredovanju Đokovićeve pravne ekipe zvezno sodišče v poročilu zapisalo, da bodo potrjeno prisotni trije sodniki, poleg O'Callaghana še James Allsop in Anthony Besanko . Kot piše v poročilu, po odločitvi treh sodnikov zoper sodbo ni mogoče vložiti pritožbe.

Avstralski organi, ki so Đokovića pridržali v azilnem hotelu, so se odločili 34-letnega tenisača, ki v nasprotju s tamkajšnjimi pravili ni cepljen proti covid-19, deportirati, temu pa naj bi sledila tudi tri letna prepoved vstopa v državo. A nekaj dni kasneje, je odločitev mejne policije razveljavilo sodišče, ki je ugotovilo, da Đokoviču na meji ni bil omogočen pravičen postopek, ni pa poseglo v vsebinske razloge za preklic Srbove vize.

Đokovićeva odvetniška ekipa je nemudoma po objavi ministrove odločitve e napovedala vložitev pritožbe na ministrovo odločitev, ki bo vsaj do nove odločitve sodišča zadržala tenisačevo deportacijo. Po poročanju avstralskega medija The Age naj bi se novi sodni proces odvil po hitrem postopku, o pritožbi naj bi bilo odločeno že do nedelje popoldne (po avstralskem času). Srbski tenisač po besedah odvetniške ekipe za zdaj ostaja v Avstraliji z namenom igranja na teniškem turnirju, ki se prične v ponedeljek.

34-letni tenisač je v soboto zjutraj po avstralskem času že opravil zaslišanje pri avstralski mejni službi, ki je z njim opravila 15-minutno zaslišanje, poročajo srbski mediji. V kolikor Srbova odvetniška ekipa znova uspe s pritožbo, bo 34-letnik lahko nastopil na OP Avstralije in poskusil osvojiti močno željeni 21. Grand Slam v karieri, s čimer bi prehitel večna tekmeca Rogerja Federerja in Rafaela Nadala . V nasprotnem primeru bo Đoković nemudoma izgnan iz države, avstralski mejni organi pa mu lahko ob tem naložijo tudi triletno prepoved vstopa v Avstralijo.

Sodnik Anthony Kelly po hitrem postopku sklical uvodno obravnavo

Na obravnavi, ki se je začela ob 10.45 po našem času in na kateri so bili prisotni predstavniki ministra ter Đokovićeva odvetniška ekipa, so se dogovorili o nadaljnjih postopkih in časovnicah v katerih bodo stranke rešile spor. Sodnik Kelly, ki je v prid Đokovića odločil pred nekaj dnevi je nato primer predal rednemu zveznemu sodišču, ki ga bo obravnaval v nedeljo dopoldne. Tenisačev odvetnik Nicholas Wood je ustno napovedal pritožbo in dejal, da jo bodo uradno vložili do 12.15 po našem času.

Odvetnik je ob tem prosil, da njegov klient Đoković ostane do konca sodne obravnave prost in v komunikaciji z odvetniško službo. Ob tem je odvetnik sodnika prosil, da ministru Hawkeju naloži, da do 10.00 (ob polnoči po našem času) tudi predloži pravno obrazloženo odločitev o zavrnitvi Đokovičeve vize, odgovore na odločitev pa bo odvetniška ekipa nato posredovala do 12.00 (dve ponoči po našem času).

Ministrov odvetnik je potrdil, da bo Đoković ostal prost do jutrišnjega zaslišanja, po zaslišanju pa je pridržanje odvisno od odločitve avstralskih mejnih oblasti. Strinjal se je s časovnico, ki jo je predlagal tenisačev odvetnik in zagotovil, da bo tudi v primeru morebitnega pridržanja imel omogočen dostop do odvetniške ekipe.