Minister Poklukar športnike pozval k množičnemu cepljenju

"Prosim, da skupaj pristopimo k cepljenju in omogočimo maksimalno delovanje družbe in športa tudi jeseni in pozimi," je predstavnikom OKS, nacionalnih športnih panog, športnih zvez in športa za vse dejal Janez Poklukar. Izpostavil je tudi, da šport združuje in da športniki vložijo izreden trud v svoje uspehe. Da bi ti nemoteno lahko vadili tudi jeseni in pozimi,"pa potrebujemo zadostno precepljenost v državi", je povedal.