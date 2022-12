Ministrstvo za šport – da ali ne?

Prireditev Športnik leta 2022 je pod streho. Zmagovalci so praktično vsi, ki so se znašli na seznamu povabljenih. Od funkcionarjev, ki se trudijo zagotoviti pogoje za delo (sponzorski denar), trenerjev, ki pišejo programe, športnikov, ki z borbenostjo, nepopustljivostjo in predanostjo 'poklicu' kažejo, da je v svetu moč premikati meje realnega. Ko mi je pred dobrim mesecem dni kolesarski zvezdnik ekipe BikeExchange Jayco Luka Mezgec na prireditvi Večer zvezd '(kolesar leta) leta dejal: "Če želiš biti najboljši kolesar v Sloveniji, moraš biti tudi najboljši na svetu," sem se sprva nasmehnil, sekundo zatem razumel, da je to pač postalo nekaj normalnega na sončni strani Alp.

Ne le v kolesarstvu. V pisani paleti športov. In ne le to – govorimo o največjih ambasadorjih Slovenije zunaj meja. Tim Gajser – najboljši motokrosist na svetu, Peter Kauzer – eden najboljši kajakašev na svetu vseh časov, Darko Jorgić – namiznoteniški igralec, ki na svetovni sceni, kot eden redkih Evropejcev drži priključek z vsemi Azijci, ki nastopajo za najrazličnejše evropske dežele, Tina Trstenjak, ki je narekovala trende svetovnega juda desetletje, Janja Garnbret, ki ji tekmice ne sežejo do kolen ... in še bi lahko naštevali. To je le skupinica izjemno uspešnih, kjerkoli se pojavijo, naslednja raven pa so globalne zvezde slovenskega športa. Luki Dončiću nihče ne seže do kolen, sledi Jan Oblak, na tretjem mestu je kolesarski Mozart Tadej Pogačar.