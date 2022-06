Minjee Lee do drugega majorja, Pia Babnik na koncu 44.

S tem je postala tretja Avstralka z zmago na OP ZDA, potem ko je to uspelo Karrie Webb v letih 2000 in 2001 ter Jan Stephenson leta 1983. V žep je pospravila 1,8 milijona ameriških dolarjev oz. 1,68 milijona evrov. Drugo mesto je osvojila domačinka Mina Harigae (-9), tretje pa Hye-Jin Choi iz Južne Koreje s sedmimi udarci pod parom.

Šestindvajsetletnica iz Pertha je dobila tudi lansko prvenstvo Evian v Franciji. Tokrat si je Avstralka v Pinehurstu predvsem po zaslugi izjemno konstantne igre v prvih treh dneh nabrala dovolj prednosti, da je zadnji dan s parom igrišča 71 zanesljivo prišla do druge zmage na največjih turnirjih na svetu za ženske.

Težave ji je povzročalo predvsem zadnjih devet lukenj v vseh štirih dneh. Po polovici tekmovanja je bila s +1 še v stiku z najboljšimi, tretji in četrti dan pa je nekoliko zdrsnila po lestvici in z 8 udarci nad parom igrišča zasedla končno 44. mesto. Osemnajstletna Ljubljančanka je vseeno prejela 33.209 ameriških dolarjev oz. nekaj manj kot 31.000 evrov.

Potem ko je bila na prvenstvu Chevron oz. prvem majorju sezone Pia Babnik tretja in dosegla zgodovinski uspeh za slovenski golf, ji tokrat na igriščih Pine Needles Lodge ni šlo vse po načrtih.

Igralke so se sicer potegovale za najvišji nagradni sklad v zgodovini ženskih golfskih turnirjev, za deset milijonov dolarjev. Organizatorji pa so obljubili, da se bo do leta 2026 postopoma zvišal na 12 milijonov dolarjev.

Lani je OP ZDA dobila Japonka Yuka Saso, prvi letošnji major pa je dobila Američanka Jennifer Kupcho.