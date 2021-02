Minsk odpadel, finalni turnir v futsalu bo v Zagrebu

Evropska nogometna zveza Uefa je sporočila, da bo finalni turnir Lige prvakov potekal v Zagrebu in ne v Minsku, kot je bilo sprva načrtovano. Za to potezo se je Uefa odločila po posvetu in zavoljo epidemioloških razmer.

Finalni turnir bo potekal med 28. 4. in 3. 5., poleg vodilne ekipe 1. SFL Dobovca so si mesto med elitno osmerico zagotovili še InterMovistar, FC Barcelona, Urga Yugorsk, Kairat, Sporting, KPRF in Benfica. Dobovec je v šestnajstini finala s 3:2 izločil predstavnika Malte, prejšnji četrtek pa v osmini finala še kazahstanski Aktobe (2:1). Liga prvakov, četrtfinale:

FK Dobovec – Barcelona

Inter FS – Ugra Yugorsk

Sporting CP – KPRF

Kairat Almaty – Benfica