Miroslav Cerar: Šport je slovenski paradni konj

"Pred 30 leti, ko smo se trudili, da bi se čim prej vključili v Mednarodni olimpijski komite, smo imeli veliko ambicijo in željo, da popeljemo naše športnike in športnice na OI. Kar nam je tudi uspelo," se je na prelomne dogodke spomnil Miroslav Cerar . V sklopu prireditev v okviru 30. obletnice slovenske državnosti so v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani pripravili dogodek ob priložnosti občasnih razstav, ki se nanašajo na predstavitev uspehov slovenskih športnikov in slovenskega športa v treh desetletjih samostojne slovenske države.

Poseben del razstavnega prostora v Muzeju novejše zgodovine je namenjen uspehom slovenskih športnikov in športnic. Gre za športne uspehe v zadnjih tridesetih letih na olimpijskih igrah. Slovenski športniki so po osamosvojitvi nastopili na 15 olimpijskih igrah ter osvojili 40 medalj. Njihov uspeh so z osvojenimi 22 medaljami dopolnjevali tudi slovenski paraolimpijski športniki in športnice.

Slovenske uspehe v ekipnih športih prikazujejo s pomočjo osvojenih največjih športnih lovorik. Nosilka razstave je Andreja Zupanec Bajželj, ki je omenila, da so še zlasti ponosni, da so razstavili tudi takšna dragocena predmeta, kot sta osvojen pokal evropskih prvakov v košarki iz leta 2017 iz Istanbula, ter pokal, ki so ga prejeli odbojkarji leta 2019 za drugo mesto na prvenstvu stare celine v Parizu.

"Na kolegiju direktorjev nacionalnih muzejev smo predlagali, da bi bilo leto 2022 v muzejstvu - leto športa," je napovedal direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije (MNZS) Jože Dežman ter dodal: "Upam, da bomo s tem tudi v okviru slovenskega predsedovanja EU slovenskemu športu dali prostor, ki ga zasluži."

"Promocijo dediščine, ki je res bogata, želimo dvigniti na še višjo raven, ter ljudem predstaviti nekaj že pozabljenih spominov in mlado generacijo osveščati o pomenu športa," je dejal generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko. Tomaž Pavlin bo tvorec razstave, na kateri bodo še dodatno osvetlili slovenske športne dosežke. Ta razstava je predvidena septembra in bo potujoča.