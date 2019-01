Mislila je, da ne bo več igrala tenisa, zdaj je v finalu OP Avstralije

Potem ko soPetro Kvitovo zabodli v njeno (igralno) levo roko, so ji nekateri že napovedali, da bo lopar zaradi poškodbe dlani morala obesiti na klin. A žilava Čehinja se ni predala in začela povratek med najboljše. Zdaj, ob uvrstitve v finale OP Avstralije, je v Melbournu priznala, da je bil povratek med najboljše težek predvsem po psihični plati. "Nisem niti vedela ali bom še kdaj igrala tenis. Tisti čas, ko sem se ubadala s temi stvarmi, ni bil lep. Ne samo telesno ampak tudi psihično je bilo zelo zahtevno," je priznala Kvitova, ki je leta 2014 slavila v Wimbledonu. "Veliko časa sem potrebovala, da sem znova verjela v ljudi, ki so bili okoli mene. Sploh pa v moške, zagotovo. Ni mi bilo prijetno biti nekje sama," je še razkrila. Več v zgornjem videoposnetku.