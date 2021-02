Mišmaš Zrimoškova druga v Lievinu, Šutejeva 5., Mihalinec Zidarjeva 7.

Etiopijka Guda Tsegay je v teku na 1500 m postavila nov svetovi rekord v dvorani, tekla je 3:53,09 in za več kot dve sekundi izboljšala prejšnji dosežek rojakinje Genzebe Dibabe (3:55.17) s tekme 1. februarja 2014 v Karlsruheju v Nemčiji. Njun rojak Getnet Wale je dosegel drugi čas v zgodovini na 3000 m (7:24,98), manj kot štiri desetinke so ga ločile od 22 let starega dosežka Kenijca Daniela Komna (7:24,60). Tudi Američan Grant Holloway , svetovni prvak na 110 m ovire, je na 60 m tekel drugi najboljši izid doslej, s 7,32 sekunde je za dve stotinki zaostal za rekordom Britanca Colina Jacksona iz leta 1994. Norvežan Jakob Ingebrigtsen pa je na 1500 m za zmago postavil evropski rekord (3:31,80). Na 2000 m zapreke je slavila je Kenijka Winfred Mutile Yavi , ki nastopa za Bahrajn, in s časom 5:45,07 izboljšala najboljši dosežek vseh časov na tej razdalji, ki je sicer zelo redko na programu tekmovanj. Svetovna atletika rekordov za to disciplino ne beleži, 19. februarja lani je prav v Lievinu s časom 5:47,79 dosedanji prvi izid vseh časov postavila Maruša Mišmaš Zrimšek in ugnala Winfred Mutile Yavi .

"Tudi danes je bila zelo dobra tekma. Z Yavijevo sva zamenjali vlogi, jaz sem tokrat vodila, ona pa me je prehitela približno 300 m pred ciljem. Žal mi je, da mi ni uspelo zmagati in izboljšati rekorda, ampak tak je šport. A vseeno sem dosegla dober čas, še vedno pa imam drugi dosežek vseh časov," je povedala Mišmaš Zrimškova. Tokrat je zaostala za Yavijevo, četrto na predlanskem svetovnem prvenstvu v Dohi na 3000 m zapreke, tretja je bila Kenijka Fancy Kipkoech (6:10,11). BritankaHolly Bradshaw, nekdanja evropska dvoranska prvakinja in bronasta na prejšnjem EP na prostem, je s 4,73 m zmagala v skoku s palico, Američanka Javianne Oliver pa na 60 m (7,10) pred BrazilkoRosangelo Santos (7,17). "Jezna sem, ker sem ves čas blizu tega, da bi stalno skakala na 4,70 m, a mi še malo manjka. Težave imam z vbodom palice v korito po zaletu, kar pomeni, da prenos energije nato na palico ni najboljši," je pojasnila Tina Šutej.

"To tekmo bom skušala čim prej pozabiti. Že od začetka je šlo vse narobe, najprej so pozabili name na letališču in je moja pot trajala skupaj 14 ur. Samo na letališču sem čakala štiri ure, da je potem vendarle prišel nekdo pome, četudi so organizatorji vedeli, 'da sem nekje tam,', kot so mi potem povedali. Moje počutje zato danes ni bilo pravo, kar se je poznalo pri teku. Bilo je precej zmešnjave pred samim startom, pa tudi potem, pri rezultatih, vsega tega na mitingu te ravni res ne pričakuješ," je zmajevala z glavo Maja Mihalinec Zidar.

Dodala je: "V kvalifikacijah sem klecnila na začetku in se do cilja nato komajda rešila. V finalu pa sem imela slab start in tega potem v drugem delu nisem mogla več nadoknaditi. Konec tedna bom nastopila na državnem prvenstvu, se že zelo veselim vrnitve in treninga v domačem okolju," je po seriji tekem, med katerimi je zmagala tudi na prestižnem mitingu v Berlinu, povedala Maja Mihalinec Zidar.